Le menu du Cully Jazz – Du jazz et du live pour la fin des vacances! Le festival de Lavaux a dévoilé les artistes de son édition 2021 déplacée à la rentrée d’août. Beaucoup de projets spéciaux et de Suisses au programme. Boris Senff

La chanteuse lausannoise Billie Bird fait partie d’un trio formé pour cette édition 2021 du Cully Jazz avec Gauthier Toux aux claviers et Anne Paceo à la batterie.

La rentrée sera live et elle sera jazz puisque deux festivals vous attendent. Le Cully Jazz, du 20 au 29 août, et le Onze+, à Lausanne, qui enchaînera presque, du 8 au 12 septembre. La manifestation de Lavaux vient de dévoiler son programme qu’elle avait annoncé plus léger que de coutume, après avoir été la première à avoir été annulée l’an dernier. L’édition 2021, organisée sur deux longs week-ends, ne se déroulera en effet que dans les petites salles du Next Step et du temple, mais abandonne son chapiteau au bord du lac et sa jauge importante d’environ 1000 spectateurs.