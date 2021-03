L’insolite du jour – Du jamais vu: un apéro de chiens au bois de la Bâtie Les aménagistes de cette colline boisée en chantier découvriront un usage détourné de leur mobilier. Amusant. Thierry Mertenat

Sur la placette belvédère regardant le quartier de Saint-Jean, les habitués à quatre pattes du bois de la Bâtie s’offrent un apéro dînatoire sous le soleil. DR

Au plus fort du premier confinement, en mars 2020, la gérante du café de la Tour, cet établissement bien connu du bois de la Bâtie, avait installé devant sa terrasse un «bar à chiens». L’initiative avait beaucoup plu aux clients à quatre pattes. Posé sur une nappe à carreaux, un petit écriteau incitatif lançait à la cantonade un «Santé les loulous!» resté dans les mémoires.

Non loin de cette adresse généreuse, une placette belvédère regardant le front d’immeubles de Saint-Jean. C’est là que s’improvisent désormais les regroupements canins. La table de pique-nique et ses deux banquettes en pin d’Oregon ressemblent un peu à un arbre à chat ou à un podium de concours de beauté animale.

Plusieurs races se disputent sans aboiement le perchoir. Les bêtes se connaissent comme leurs maîtres et maîtresses. Ensemble, ils ont l’habitude de ces rendez-vous apéritifs. Sur l’image, une demi-douzaine de chiens. L’un d’eux mange à même la table un «en-cas» équilibré sorti du sac à dos.

Le cliché, réalisé par un ornithologue amateur, davantage intéressé par la proche héronnière, valide sans dénoncer cet amusant détournement de mobilier urbain. Après le départ de ce chenil itinérant, la place libérée est propre. La vaisselle de circonstance – des auges et des sachets de ravitaillement – n’a pas été oubliée.

Pas la plus petite miette sur les surfaces investies. Les toilettes sèches du héron cendré qui niche juste à côté marquent davantage le sol. Comme le passage nocturne des grilleurs de viande. L’usage irrespectueux des barquettes en aluminium forme des trous carbonisés sur le bout de la table.

Celle de la placette orientée vers le Salève ressemble à un four à pain. Elle est noircie et mitée. Et ce n’est assurément pas la faute d’un chien qui l’aurait confondue avec un griffoir.