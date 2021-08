Aventure et exploit sportif – Du glacier du Rhône à la Méditerranée en kayak Deux pompiers lausannois s’offrent un exploit inédit, qui débouchera sur un film. Leur périple redémarrera mardi à Genève, pour la dernière étape. Sylvain Muller

Descendre la vallée du Rhône pour rejoindre la mer, des milliers de Suisses le font chaque année. La manière dont s’y prennent David Cuttelod et Martial Paschoud est toutefois inhabituelle. Les deux amis, pompiers professionnels à Lausanne, effectuent le trajet en kayak. Et, surtout, ils se sont élancés depuis le point le plus en amont du fleuve: son glacier. Un périple inédit de 812 km qu’ils comptent boucler en une douzaine de jours.

Leur aventure est partagée sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Instagram, et débouchera sur la réalisation d’un film pour lequel, au passage, des financements sont encore recherchés.