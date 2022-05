Genève à table – Du gingembre à toutes les sauces? Oui, mais gare au dosage Producteur d’un sirop à base de la racine épicée, Paulin Tadadjeu Dadjeu partage deux recettes. Ça pique et c’est frais. Luca Di Stefano

Le gingembre se consomme sous une multitude de formes. Son sirop se boit frais ou chaud et même en cocktail. PIERRE ALBOUY

On ne parle que de lui. Saupoudré sur les plats exotiques, en infusion dans les sauces ou dans des boissons chaudes. Frais, cru, cuit, coupé en lamelles, écrasé comme de l’ail. Le gingembre va avec tout, mais «l’essentiel est une question de dosage», avertit Paulin Tadadjeu Dadjeu. Réalisateur de films - on lui doit notamment la première série africaine de Suisse Une histoire de minijupe, toujours visible sur en replay sur le site de la RTS - le Genevois de 40 ans a mis sa carrière cinématographique de côté, le temps de se concentrer sur le rhizome épicé.

Quand il en a besoin, l’entrepreneur passe un coup de fil aux producteurs de Melong, sa ville natale au Cameroun. En quelques jours, la cargaison arrive dans son petit laboratoire de Jussy. Grâce à une machine à peler les patates bidouillée par ses soins, il retire la peau grisâtre des racines aux contours fantaisistes. Broyé, cuit, et partiellement filtré, le gingembre fait ménage commun avec un sucre de betterave bio de la région, et voilà un sirop puissant qui garde un fond de pulpe.



Paulin Tadadjeu Dadjeu a mis sa carrière de réalisateur en pause. Il importe désormais du gingembre de sa ville natale pour en faire un sirop. PIERRE ALBOUY

Juste un concentré à boire dilué dans de l’eau? C’est mal connaître la racine aux mille vertus, avec son goût oscillant entre le piquant et la fraîcheur citronnée.

Une sauce à salade

Également à l’origine d’Africa Everyday, un service traiteur et vente à emporter africain à deux pas de la gare de Satigny, Paulin Tadadjeu Dadjeu partage volontiers ses recettes. À commencer par une sauce à salade estivale. Ce n’est pas compliqué: mélanger huile d’olive, mayonnaise, moutarde, vinaigre balsamique, sauce soja et quelques lampées de sirop de gingembre. Doser en fonction des préférences. Le résultat? Une vinaigrette au caractère nouveau, sirupeuse, ronde et fraîche.

Le cocktail

À l’heure de l’apéro, Paulin Tadadjeu Dadjeu sert un cocktail jaune vif à base de Prosecco. 2 dl de vin moussant du nord de l’Italie sont enrichis d’eau gazeuse (1dl), de quelques gouttes de citrons et de sirop de gingembre (25 ml). Il y a là de quoi détrôner le Spritz.

La racine est pelée et transformée dans le laboratoire de l’entrepreneur à Jussy. PIERRE ALBOUY

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.