Les défis de l’été (3/8) – Du fitness au poids du corps Cette semaine, notre journaliste teste le street work-out. Lorraine Fasler

LFA

Je dois avouer qu’ils m’ont toujours un peu fait peur. Vous les avez sûrement déjà croisés comme moi, ces hommes tout en muscles s’entraînant sur des installations sportives dans les parcs de la ville. Si je louais leurs efforts et leur persévérance, jamais pour autant je ne me serais accrochée à leurs côtés à l’une des barres de traction. Peur de me sentir ridicule avec mes minibiceps et mon ensemble Décathlon.

Tout cela, mes collègues ont bien dû le percevoir, puisqu’ils m’ont lancé le défi de m’initier au street workout, le temps d’une matinée, avec un habitué. Comme si cela n’était pas suffisant, je suis censée parvenir à faire 20 tractions. Un collègue photographe sait trouver les mots pour me rassurer: «Ne stresse pas, tu n’y arriveras pas. Ma fille s’est entraînée six mois pour en réaliser huit!»