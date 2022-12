À quoi nous attendons-nous de la part du nouveau Conseil fédéral? «Stoppez l’orgie destructive, prêche Guterrez à la COP15. Veuillez signer et faire ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal.» En 1996, le Conseil fédéral avait rejeté cette demande parlementaire. Après, ce fut le silence.

Le parlement suisse n’est pas seulement en retard, mais aucun changement n’est imminent. Le dépôt d’une motion pour la ratification de cette convention est fortement souhaité. Un coup d’œil sur les progrès importants de la part des pays voisins suffit à démontrer le retard du parlement suisse. Plusieurs de ces pays voisins ont déjà mis en œuvre la Directive européenne No 2008/99/CE pour la protection de l’environnement par le droit pénal. On risque, une fois de plus, de demeurer une île non réglementée dont l’existence ne pourra plus être tolérée par nos voisins.

Même en ce qui concerne la motion Barazzone (2015!) pour le renforcement de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, on piétine, malgré le risque que la Suisse ne devienne une plaque tournante de la contrebande. Le droit pénal ne peut pas résoudre des problèmes de caractère général, ce qui ne justifie pas le vide actuel.

L’aggravation des peines n’est pas efficace à l’égard des atteintes à la vie ou au patrimoine. Au contraire, le durcissement des peines a sûrement un effet de prévention générale à l’égard des personnes responsables des atteintes à l’environnement. Cela dit, la révision totale du droit pénal de l’environnement permettra de repenser tout le système du droit pénal, notamment grâce à l’extension de sanctions diversifiées à des secteurs actuellement dépourvus de toute protection.

En effet, ce retard lamentable est l’occasion de s’équiper d’outils nouveaux à côté de la peine privative de liberté ou de la peine financière, de plus en plus insatisfaisantes. Parmi les sanctions contre le blanchiment, quelques timides innovations ont été expérimentées par quelques procureurs publics.

C’est plutôt le droit comparé qui constitue une source inépuisable d’exemples. Et dire que la responsabilité pénale de l’entreprise avait été introduite dans le Code pénal à cause de la pollution du Rhin (Schweizerhalle)!

Des articles de doctrine sur l’inefficacité de cette norme (art.102) sont en nombre inversement proportionnel aux condamnations. Relancer sa révision permettrait de la retarder sine die. Mieux: renforcer la responsabilité pénale des entreprises en renouvelant le droit pénal de l’environnement.

Par des ordonnances créatives (Creative Sentencing), le tribunal disposera de mesures beaucoup plus efficaces, par exemple l’obligation de se soumettre à un contrôle permanent, par des professionnels indépendants chargés de vérifications à l’intérieur de l’entreprise coupable. À côté des Brigades financières, on verra les Brigades environnementales.

La revitalisation du droit pénal suisse de l’environnement dispose d’une nouvelle bible dont la consultation est incontournable: l’ouvrage intitulé «Droit pénal de l’environnement. Quelle consécration?», édité par Anne Christine Favre, Anne-Christine Forrage, Loïc Parein, avec 22 chapitres couvrant tout le secteur. Il recueille le résultat de plusieurs colloques et conférences de ces dernières années pilotés par le Centre d’études en droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire de Lausanne (UNIL). Derrière des mots comme «écocriminalité» et «écocide» est désormais disponible pour le législateur tant au niveau fédéral qu’au niveau cantonal une mine qui n’attend que d’être exploitée.

On attend, parmi ses lecteurs, tous ceux qui ont fustigé les jeunes activistes, en évoquant, eux aussi, l’intervention du droit pénal.

Paolo Bernasconi Afficher plus Pr, Dr iur. h. c.

