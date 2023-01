Bobsleigh – Du bronze qui vaut de l’or pour Michael Vogt à St-Moritz Le pilote schwytzois de 25 ans a atteint un de ses premiers objectifs, aux championnats du monde grisons. Il a réussi l’exploit de terminer troisième de la compétition de bob à deux. Les Allemands Lochner/Fleischhauer ont été titrés pour la première fois dans la discipline. Robin Carrel

Michael Vogt aura passé un week-end en montagnes russes. Le Suisse avait débuté par une manche référence samedi en début d'après-midi, avant de se louper sur la deuxième descente de la journée (6e chrono). Il a parfaitement redressé la barre et jugulé la pression dimanche, dans la Mecque de la discipline et devant un public qui n’attendait que ça.

Accompagné de son freineur Sandro Michel dans le bob suisse, le Schwytzois a réussi le deuxième temps des troisième et quatrième manches. Bon pour le podium tant espéré, à un malheureux centième de l’argent arraché par les Allemands Friedrich et Schüller et à une demi-seconde de l’or.

Le dernier titre mondial d'un attelage à la croix blanche remonte toujours à 2009 (Ivo Rüegg et Cédric Grand l'avaient emporté en bob à deux à Lake Placid), une éternité au vu de la tradition du bob suisse, ses 31 médailles olympiques et 42 breloques mondiales. Il faudra attendre encore un peu avant que cette anomalie ne soit corrigée. Mais Vogt a réussi à mettre un terme à sept années sans podium pour le bob suisse et c'est autant un bel exploit qu’un sacré soulagement. En 2016, à Igls (Aut), Rico Peter - devenu depuis chef de la division bobsleigh de Swiss Sliding - et Beat Hefti avaient décroché du bronze en bob à deux et en bob à quatre.



Afficher plus La Schwytzoise de 24 ans a terminé déçue par son classement en monobob aux championnats du monde de St-Moritz (GR). Le titre est revenu à la grande favorite allemande. Melanie Hasler n'a pas traîné dans l'air d'arrivée congelée de la mythique piste tracée depuis plus d'un siècle dans l'Engadine. La Suissesse avait des ambitions de podium sur ces Mondiaux, mais elles étaient plutôt portées vers le bob à deux de la semaine prochaine. Elle ne s'attendait toutefois pas à être reléguée si loin dans la discipline individuelle. Ses lacunes au départ étaient rédhibitoires ce week-end et elle les a payées cash. «J'aurais été heureuse avec une place dans le top 5 et je suis déçue, a fini par analyser l'ancienne volleyeuse. Une place dans les cinq premières m'auraient convenue et je n'en suis pas si loin que ça. J'avais deux dixièmes à devoir remonter pour ce faire et je ne devais pas faire la moindre faute. Je n'ai pas réussi...» Elle a terminé à 0''42 de son objectif. La nouvelle championne du monde @IBSF Au classement final, après les quatre manches grisonnes, Laura Nolte n'a laissé aucune chance à la concurrence. La toute fraîche double championne d'Europe le week-end dernier à Altenberg (All) a mis quatre dixièmes dans la vue à la vétérane Kaillie Humphries (USA) et plus de sept à sa compatriote Lisa Buckwitz. La championne olympique de bob à deux à Pékin a ainsi fêté son premier titre mondial et ce sera sans doute loin d'être le dernier. «C'est exceptionnel. Je ne m'y attendais pas. Au départ, mon but premier ici était de venir chercher une médaille tout court, a rigolé la bobeuse de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Je pensais que Kaillie allait dominer cette épreuve, mais je ne me suis pas avouée vaincue…» L'expérimentée grisonne Martina Fontanive s'est quant à elle classée dixième, sur les dix-neuf concurrentes ayant passé la ligne d'arrivée de la dernière manche. Elle a concédé près de quatre secondes sur l'ensemble du week-end.



Toujours côté suisse, touché au mollet il y a quelques semaines et finalement présent à St-Moritz un peu à la surprise générale, Simon Friedli a fini par abandonner entre les deuxième et troisième manches. Le pilote boitait bas samedi, alors qu'il ne pointait qu'à la 11e place. Le Zougois Timo Rohner (25 ans), avec Luca Rolli, a pour sa part terminé cette première épreuve grisonne à une belle huitième place, à 2’’29 du vainqueur, grâce à une dernière manche de feu.

Le titre est revenu sans surprise aux Allemands Johannes Lochner et Georg Fleischhauer, qui ont écrasé la compétition en Engadine. Le pilote de Berchtesgaden en Bavière a enfin réussi à glaner une couronne mondiale en bob à deux, lui qui avait déjà obtenu de l'or en bob à quatre en 2017 et à trois reprises le plus précieux des métaux par équipes mixtes. Celui qui domine largement la Coupe du monde de la spécialité cette saison - succès à Lake Placid, Winterberg et deux à Altenberg - avait aussi été double médaillé d'argent aux derniers Jeux olympiques de Pékin.



