Encre bleue – Du bordeaux pour les prémas genevois! Le CHUV annonce l’ouverture du premier lactarium de Suisse romande. Au HUG, on donne du lait maternel de Bordeaux aux prématurés. Julie

KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le CHUV annonçait ce mercredi l’ouverture de son lactarium. Soit la première banque de lait maternel de Suisse romande, à destination des bébés prématurés, pour qui ce breuvage est un réel médicament. On s’en réjouit pour eux, qui siroteront leur lait par la narine jusqu’à acquérir le réflexe de succion. Mais on ne va pas se mentir, la question que l’on se pose au bout de lac, c’est pourquoi à Lausanne et pas à Genève?

En vérité, Genève a aussi tenté de créer un lactarium. Le Grand Conseil avait voté en 2021 une motion de la PDC Delphine Bachmann pour la création d’un lactarium au HUG. Mais le CHUV avait déjà lancé ses démarches, et il a été demandé à Genève de collaborer avec Lausanne pour en faire un lactarium romand. Pourtant dans l’annonce du CHUV, aucune mention de Genève. «Le lactarium du CHUV couvrira les besoins en Romandie. Les solutions mises en place aux HUG en matière de lait maternel sont satisfaisantes», estime Riccardo Pfister, médecin agrégé responsable de l’Unité de néonatologie des HUG.

Justement, comment s’approvisionne-t-on au HUG pour l’instant? Avec le lait de l’un des huit lactariums de Suisse alémanique? Eh non: la Suisse ne disposerait pas de «stocks suffisants». Ainsi, les bébés prématurés genevois reçoivent du lait maternel provenant… du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux! Les mamans allaitantes produisent-elles de meilleurs crus dans la région? Ce serait une question de taille d’hôpital, nous dit-on. Qui dit grand centre, dit plus de rab à partager avec les autres structures.

L’importation bordelaise cessera-t-elle avec l’ouverture du lactarium du CHUV? «Tout dépend de la disponibilité en lait maternel, il est prématuré de répondre à cette question», répond le médecin en néonatalité, tout en concourant avec cette phrase à un joli Champignac.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.