Prescriptions inutiles – «Du bon sens et du temps» au lieu de sirop contre la toux Trop de médicaments pour enfants sont utilisés inutilement et dangereusement. Les pédiatres suisses se mobilisent. Julien Wicky

Mario Gehri, médecin-chef à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (CHUV), fait partie du groupe de travail qui émet ces recommandations. Gilles Weber, CHUV.

De la toux? Oubliez les sirops et autres fluidifiants. Une otite? Pas d’antibiotique automatique. Un reflux? Ne vous ruez pas sur les antiacides. Une bronchiolite? Les corticoïdes sont souvent inutiles. Une gastro-entérite? Mieux vaut boire qu’être perfusé.

Ce mercredi, la Société suisse de pédiatrie et l’association Smarter Medicine s’associent pour s’attaquer à cinq pratiques médicales inefficaces, voire carrément dangereuses pour les enfants. Ces recommandations sont issues d’une vaste consultation auprès de 2000 membres de la société pédiatrique et de recherches scientifiques menées par un groupe de travail au sein duquel on retrouve le professeur Mario Gehri, médecin-chef à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (CHUV). Interview.