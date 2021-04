Tennis – Du beau monde pour défier Roger Federer au Geneva Open Dix-huit joueurs du top 50 disputeront le tournoi genevois, avec Federer en vedette. Mais Shapovalov, Ruud, Fucsovics et Cilic seront également de la partie. Sport-Center

Federer disputera à Genève son deuxième tournoi de l’année, après celui de Doha. AFP

Comme annoncé dimanche, Roger Federer sera la tête d'affiche du Gonet Geneva Open, qui aura lieu dans la Cité de Calvin du 15 au 22 mai. Mais le Bâlois, vainqueur à Gstaad en 2004 et à dix reprises dans sa ville de Bâle, aura fort à faire pour remporter un douzième titre ATP sur sol helvétique: dix-huit joueurs du top 50 seront également présents sur les courts genevois, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

Denis Shapovalov (ATP 14) sera la tête de série No 2 du tournoi. Le Canadien de 22 ans, quart de finaliste du dernier US Open, s'alignera pour la première fois au bout du lac et cherchera à remporter le 2e titre de sa carrière professionnelle en simple. Demi-finaliste du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Norvégien Casper Ruud (ATP 24) sera également de la partie, de même que l'Australien Alex de Minaur (ATP 25), finaliste des Swiss Indoors de Bâle en 2019 face à Federer.

De plus, trois joueurs qui ont brillé lors des précédentes éditions particpiperont aussi au Geneva Open: le vainqueur 2018 Marton Fucsovics (ATP 41), le finaliste de 2016 Marin Cilic (ATP 44) et l'un des demi-finalistes 2018 Fabio Fognini (ATP 27).

Objectif Roland-Garros

Les organisateurs auront en outre la possibilité d’enrichir le tableau grâce aux trois invitations dont ils disposent. C'est ce qui avait permis à Alexander Zverev de remporter la dernière édition, en 2019.

Le recul d'une semaine de Roland-Garros est l'une des raisons qui explique ce joli plateau. Le Grand Chelem parisien se disputera du 30 mai au 13 juin, le début des qualifications étant fixé au 24 mai, soit deux jours après la finale sur le central du TC Genève.

Federer et les autres joueurs pourront donc parfaire leur préparation en vue de Paris dans le cadre somptueux du parc des Eaux-Vives. «RF» y disputera son deuxième tournoi de l'année, après celui de Doha en février, qui avait marqué son retour au jeu après avoir subi deux interventions au genou en 2020. Combien d’heureux auront le droit de voir le «Maître» jouer? C’est une autre question.

