L’humoriste Kevin Eyer à Carouge, devant le Caustic Comedy Club. Steeve Iuncker-Gomez

Le Caustic Comedy Club, là où il se produit le plus souvent, est en ce moment à l’arrêt forcé, mais c’est pourtant là qu’on retrouve Kevin Eyer. Les responsables du lieu nous ont en effet aimablement ouvert leurs portes pour cet entretien. Le spectacle qu’il avait commencé à y jouer l’automne dernier, «Rodage», reprendra vraisemblablement bientôt. «Si tout va bien, de mars à juin puis à la rentrée, commente-t-il. Il faut que je lui fixe un titre. Mais j’ai le fil rouge et une forme. Ce ne sera que du stand up.»

En revanche, impossible d’en visionner un extrait sur le Net. Car à l’instar de Valérie Lemercier, Kevin Eyer ne filme pas ses spectacles. En revanche, depuis l’arrêt de toutes les activités culturelles, il a mis en boîte des pastilles vidéo, «J’te raconte», qu’on trouve en un clic sur le Net. Des tranches de vie cocasses «toutes tirées d’expériences que j’ai vécues», nous apprend-il.

Le déclic

Genevois de pure souche, cet humoriste de 29 ans n’a pas un parcours tout à fait comme les autres. Car avant d’opter pour la scène, il a fait du foot. En semi-pro. «Mais j’ai fait plein d’autres choses, et notamment des études à la Haute École de travail social et à l’ECG. C’est dans ce cadre, durant un cours d’impro, que j’ai rencontré Adrien Laplana, devenu un grand improvisateur. Cela nous a donné le déclic, l’envie de monter des spectacles. Puis de 2016 à 2019, j’ai découvert le théâtre grâce au Cours Florent. Cela m’a apporté de l’aisance, même si j’ai toujours le trac.»

S’il a fait ses gammes dans le stand up, Kevin Eyer quitte parfois sa zone pour d’autres expériences. Par exemple à travers la pièce «La Grande Évasion», dans laquelle il tenait l’un des trois rôles. «Nous avons commencé à la jouer en septembre 2019 et devions la reprendre en 2020. On verra si on la rejoue cette année. Mais mon goût pour le stand-up vient des vidéos. J’en ai visionné des dizaines d’humoristes américains. Comme eux, j’ai envie d’amuser la galerie et cela me procure un plaisir fou.» Son idole, c’est George Carlin, un humoriste américain de légende. «Mais il y a aussi Dave Chappelle, qui a un sens de la punchline phénoménal. Et en France, comment ne pas citer Blanche Gardin? Après, en Suisse, je les aime tous, mais je mentionnerais Marina Rollman et Alexandre Kominek, à mes yeux l’un des plus drôles. Alors oui, il y a un peu de concurrence, mais elle est saine. Je viens du foot, c’est un milieu où il faut être collectif. D’ailleurs, j’aurais très envie d’en refaire.» Une manière de dire que le monde du stand-up fonctionne lui aussi sur ce modèle.

«Sur scène, je suis 100% moi-même. Et en tout cas le plus authentique possible. Les pastilles vidéo, c’est plus récent. Elles correspondent aussi à l’envie de me familiariser avec le digital. J’écris tout de A à Z, à la ligne, mais production, filmage et montage sont réalisés par Am Squad. Pour l’instant, nous en avons tourné huit. Elles ont bien fonctionné, il y a eu un vrai engouement. Après, le seul inconvénient par rapport à la scène, c’est que tu n’as pas de retour immédiat. Mais en vidéo, tu as le droit de te planter puisqu’on peut refaire la scène autant de fois que nécessaire.»

Le quotidien, source d’inspiration

La principale inspiration de Kevin Eyer dans ses spectacles, ce sont les moments du quotidien. «Je pratique un stand-up classique avec pas mal d’analyses de scènes de la vie de tous les jours. Je ne suis pas dans l’absurde ni dans l’humour noir, mais il y a beaucoup d’autodérision dans ce que je fais.» Son inspiration, Kevin Eyer la trouve tous les jours, dans son imaginaire ou sous sa douche. «C’est quand je ne fais rien que les choses viennent, relève-t-il. Dans le silence, aussi. Et de plus en plus dans l’actualité. Mais idéalement, je pourrais encore tout améliorer. Par exemple en osant prendre davantage de risques. Et je me vois faire cela toute ma vie. En Suisse, il n’y a pas très longtemps qu’on a découvert le stand-up. Grâce au Caustic, nous pouvons régulièrement avoir des plateaux d’humoristes.»

En 2015, en partenariat avec un autre humoriste, Mehedin Susic, Kevin a également lancé le KéMedy Club, qui peut se définir comme un plateau itinérant. «Nous avions fait un test en octobre, et ça a cartonné. Nous étions douze humoristes et avons décidé de continuer la formule. Il y a eu des plateaux au Moulin-Rouge et nous avons aussi joué quatre mois à l’ex-CAC, à la rue Voltaire. C’était un carton chaque dernier vendredi du mois. Je pense que tout ça a donné une belle visibilité à ce travail. Et on espère que cela va redémarrer en mars.»

Dans cette longue attente, Kevin va innover en proposant un live digital au Caustic, dès le jeudi 21 janvier à 20 h 30. Cela va s’appeler «Exit - le quiz!» et l’humoriste y recevra quatre invités qui lui ont chacun envoyé un thème. Le jeu se déroulera en trois manches et pourra être suivi sur la chaîne YouTube du Caustic Comedy Club. «Comme il s’agit d’un jeu d’élimination, le mot «exit» s’imposait.» En clair, l’humour ne baisse jamais les bras, et c’est bien ce dont on a tous besoin en ce moment.