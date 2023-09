Drôles d’ustensiles – L’économe Décryptage des ustensiles de cuisine qui portent bien leur drôle de nom. Cécile Collet

L’inventeur lance sa marque L’Économe avec un slogan prometteur: «30% de temps et de pommes de terre sauvées». TDG

Ah, voilà un ustensile de cuisine qui porte forcément un nom suisse: l’économe! Eh bien non, ce n’est pas si simple. L’objet qui permet de peler fruits et légumes est inventé à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, en 1929, par un certain Victor Pouzet, fabricant de sabres et baïonnettes! L’inventeur lance sa marque L’Économe avec un slogan prometteur: «30% de temps et de pommes de terre sauvées». ça claque.

La fameuse marque aux trois petits parapluies reste protégée, mais le brevet du couteau éplucheur tombe à la fin des années 1940. Cela ne passe pas inaperçu pour tout le monde. Alfred Neweczerzal, inventeur suisse aux origines tchèques à la tête de Zena AG, spécialisée dans les ustensiles de cuisine, récupère l’idée et crée la forme en U. Il le baptise «Rex» et l’inscrit en 1947 au registre international de protection des dessins et modèles sous le code Mod. Int 11002. Sa poignée ergonomique en aluminium, qui n’a pas changé d’un iota en septante-cinq ans, est idéale pour les droitiers (devrait-on dire les droitières…) et les gauchers, comme son extracteur d’yeux de pommes de terre.

L’éplucheur Rex est produit dorénavant par plusieurs fabricants, comme Victorinox, Migros ou encore Nespresso, à des millions d’exemplaires. On le trouve dans tous les ménages suisses. Quoique l’invention de Victor Pouzet lui est parfois préférée, générant des débats de cuisine enflammés. Et vous, vous êtes plutôt Rex ou L’Économe?

