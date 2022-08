Trois initiatives populaires cantonales ont été déposées avec plus de 10’000 signatures au cours des derniers jours.

Le délai était fixé au mardi 2 août. Deux initiatives populaires constitutionnelles cantonales ont bien été déposées ces derniers jours auprès du Service des votations pour validation. Toutes sont munies de plus de 10’000 signatures. Une marge confortable, sachant qu’il en faut 8157.

La dernière avoir été déposée est celle intitulée «Une vie ici. Une voix ici. Renforçons notre démocratie». Lancée par les partis de gauche, des syndicats, ainsi que des associations, elle demande que les étrangers résidant en Suisse depuis huit ans au moins puissent bénéficier sur le plan cantonal et communal des droits de vote et d’éligibilité. «L’initiative a été déposée avec plus de 10’000 signatures», confirme la députée socialiste Xhevrie Osmani.