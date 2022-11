Les Droits humains, c’est Berne. Les Chambres fédérales ratifient les conventions internationales et, si nécessaire, approuvent des lois d’application. Le Conseil fédéral met en œuvre les mécanismes d’application des conventions internationales. Le Tribunal fédéral veille à l’application du droit international par les autorités judiciaires et administratives de la Confédération, des cantons et des communes.

Comment mobiliser les Droits humains dans le territoire? Comment respecter ce préambule de la Constitution fédérale, «la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ces membres»? Un ombudsman/ombudswoman dans chaque canton et dans chaque ville importante serait utile pour la sauvegarde des droits de l’homme. Mais des objectifs si importants pour le bien-être de la communauté ne peuvent être sauvegardés que par un éventail de mesures synergiques dont, entre autres, des obligations dans les Constitutions cantonales.

Genève enseigne: «Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux. L’État dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux»; «la réalisation de droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante» (artt. 41 et 42 de la Constitution du Canton de Genève).

Grâce à un projet soutenu par le Fonds national, une équipe de l’Université de Lausanne a examiné comment les parlements cantonaux et les acteurs et actrices autour d’eux réagissent aux obligations découlant du droit international. Par exemple, la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées (CDPH) a permis de mettre la notion d’inclusion au centre des révisions législatives. D’un autre côté, la mise en œuvre en Suisse de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul) a contribué à faire inclure aussi tous les actes de violence psychique, sexuelle, psychologique ou économique.

La recherche lausannoise avait identifié quatre mécanismes favorisant l’engagement des acteurs et actrices cantonaux: mettre à disposition des acteurs et actrices une subvention ou un avantage réputationnel; brandir la menace d’une sanction pour inciter à agir; diffusion des informations autour d’une obligation de droit international; établissement d’un cadre commun, par exemple un accord intercantonal, pour inciter les cantons à mettre en œuvre des dispositions de droit international.

Dans le but d’inciter les législateurs cantonaux à agir de manière collaborative, les chercheurs de l’Université de Lausanne ont publié un rapport avec des exemples et des recommandations permettant la création de «Guides de bonnes pratiques». L’ancrage effectif des Droits humains sur le territoire suisse est stimulé par les examens périodiques universels (EPU), un instrument du Conseil des Droits humains de l’ONU pour élaborer un bilan des Droits humains dans chaque pays. La Suisse ayant fait l’objet du troisième examen en novembre 2017, le quatrième examen est prévu pour janvier 2023. Lors du troisième EPU, ont été accueillies 160 parmi les 251 recommandations concernant notamment la discrimination raciale, l’interdiction de la violence sur les enfants, l’utilisation excessive des moyens de contrainte par la police, la promotion de la parité entre femmes et hommes et, enfin, la création d’une institution nationale pour les Droits humains en conformité des Principes de Paris. La prochaine Journée mondiale des Droits fondamentaux des Nations Unies du 10 décembre 2022 offre l’occasion aux cantons et aux organisations de la société civile d’élaborer des recommandations destinées aux autorités cantonales.

