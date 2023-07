Le débat sur l’extension au canton des droits politiques des résidents étrangers a eu lieu le 22 juin. Ses partisans l’attendaient depuis qu’il avait été esquivé en 2021 grâce aux atermoiements du PDC et au dernier acte du magistrat Maudet. 10’232 signatures pour l’initiative populaire VI.VO.ICI déposées à l’été 2022 ont vengé cet affront. Enhardis par l’aval du gouvernement ayant fait sortir magistrat et MCG de leurs gonds, ils piaffaient depuis le 27 janvier, après un débat parlementaire sans enjeu mais prémonitoire, à l’attente du verdict de la commission sur un projet déjà passé à son crible. Rebaptisé IN 189, il revenait devant un parlement recomposé, orphelin d’EàG à gauche et enrichi de LJS, parti incolore du revenant.

Premier rapporteur, le socialiste Romain de Sainte Marie a démontré avec brio l’iniquité à priver, faute de passeport, 40% de la population quotidiennement côtoyée sur les marchés, aux écoles ou au travail de toute expression sur ces sujets dans l’hémicycle. Pour la minorité, le PLR Pasquier a au contraire dénigré l’octroi de tels droits sur base de résidence, voyant dans la naturalisation l’unique garantie d’une intégration accomplie et d’un partage minimal de valeurs et usages helvétiques.

La droite a asséné la métaphore du club, où seuls les membres à part entière peuvent s’exprimer aux AG, pour étayer avec hargne son aversion rituelle pour la moindre amorce de citoyenneté des non-Helvètes. Comme en janvier, l’infime éventualité qu’un électorat à 73% suisse en propulse aux exécutifs à Genève, ou envoie un extraterrestre à Berne sur 46 conseillers aux États, a servi d’épouvantail à gogos. LJS a timidement emboîté le pas au patron, ouvert à un repli sur l’éligibilité communale. De rares risées oratoires ont troublé la saumure de truismes où se noya Mme Conti. Seuls M. Nidegger, en ambitieux recolleur de tranches à saucisson constitutionnel, M. Poggia, en odieux procureur d’une IN taxée d’irrespect envers les générations naturalisées, M. Murat-Alder et M. Conne, à propos de «J’y vis, j’y vote» ou des institutions suisses intouchables, ont épicé cet affligeant ordinaire.

La gauche, réduite au rose-vert des vaillants de Matteis, Osmani, Ferati ou Eckert, a ferraillé avec générosité contre un abattage déplacé ou nauséeux. Elle ne put éviter à notre avis un double écueil. S’en prenant à la naturalisation que Berne restreint à plaisir, elle n’a pas levé l’équivoque entre l’échelon local visé par l’IN et le pays entier. Poursuivant depuis 2005 le mirage d’un contreprojet en retrait de l’avancée circonscrite et cohérente proposée par ses propres partisans, elle n’a pas voulu anticiper la torgnole de la droite. L’insistante promesse du conseiller d’État Apothéloz de collaborer à la rédaction d’une alternative se vit donc repoussée avec dédain. Vers 23 h, le couperet tombait. IN rejetée à près des deux tiers et contreprojet à près de 55% et 2 abstentions. Rendez-vous au printemps pour convaincre le peuple de corriger cette ineptie démocratique!

Dario Ciprut Afficher plus Président honoraire de DGPE.

