Pas d’assouplissements en vue – Droite, milieux économiques et Cantons sont furax Le Conseil fédéral douche les espoirs des partisans d’un retour à la normale. À part les réunions privées qui passent à dix personnes, rien ne bouge. Florent Quiquerez Berne

Coup dur pour la gastronomie: finalement, le Conseil fédéral n’autorise pas l’ouverture des terrasses lundi. keystone-sda.ch

Une volée de bois vert, voilà à quoi ressemble l’avalanche de réactions à la suite des annonces du Conseil fédéral, qui – compte tenu de la situation épidémiologique – ne procède à presque aucun assouplissement.

Les mots les plus durs viennent de l’UDC, qui parle d’«une gifle à la population et aux entreprises». «Non seulement on interdit aux gens de travailler, mais en plus on joue avec leurs nerfs, tacle Céline Amaudruz (GE), vice-présidente. Si le Conseil fédéral n’était pas sûr de pouvoir procéder à ces assouplissements, il ne devait pas les mettre en consultation.» Et de regretter que le parlement ait finalement renoncé à inscrire dans la loi Covid une date d’ouverture.