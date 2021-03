Lettre du jour – Droit de vote et handicap Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Genève, 3 mars

Le handicap mental en politique n’est pas vraiment un sujet porteur. Le fait que 74,77% de Genevois aient accepté d’offrir le droit de vote à ces personnes est très réjouissant quant à l’intérêt qu’on leur porte. Je trouve donc ce combat pour certains de leurs droits, dont celui de voter et d’élire, tout à fait louable et légitime.

Par contre, pour moi, quand on parle de personnes sous curatelle de portée générale sans capacité de discernement, ça perd un peu son sens. Comment être sans discernement et voter?Ne faudrait-il pas plutôt chercher et travailler à adapter les formes de curatelles?

Bien sûr, cela peut être pour chacun de nous une difficulté de savoir quoi et comment voter, et de demander autour de nous des avis à partager.

En ce sens, nombre de personnes sous curatelle sont capables, avec un soutien, de comprendre certains sujets et de pouvoir faire des choix. Et je suis totalement pour qu’elles s’expriment.Bien de mes amis accompagnent avec objectivité et talent leur enfant dans cette démarche.

D’autres parents, par contre, qui comme moi ont des enfants «sans capacité de discernement», comme on les nomme, ne comprennent pas très bien l’arrivée d’un matériel de votations pour leur enfant. Ma fille ne parle pas, a besoin d’un accompagnement pour tous ses faits et gestes dans la vie, n’a pas le choix de décision dans ce qui la concerne. Alors quel sens de décider en politique?Effectivement pour moi ce droit de vote n’est pas pour elle.

L’enveloppe de votations sur la table nous met plutôt en face de ses incapacités! Et je ne vais pas voter pour elle. Mais quel est le sort du matériel de vote et qui doit en décider?

Je trouve qu’il y aurait tant de choses en faveur du handicap mental à débattre en politique et à améliorer. Ne serait-ce que les finances. Certains besoins et droits pour lesquels les parents doivent encore se battre aujourd’hui.

Espérons qu’il y aura de ces sujets d’importance à voter pour les personnes concernées, celles qui ont la capacité de s’exprimer et de faire connaître leurs besoins.

