L’invité - Droit d’asile: le grand dévoiement?

Songeant incidemment à la déconstruction des nations et davantage à l’extension d’un marché, le droit européen entrave bel et bien l’action des États dans le domaine de l’immigration, ne serait-ce qu’en restreignant toute possibilité de corriger par exemple un droit d’asile devenu une filière d’immigration clandestine par voie légale.

Si un réfugié est «toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité», il appartient à chaque État souverain, signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, d’apprécier chacun des éléments qui sous-tendent cette définition à l’aune de ses normes constitutionnelles et de sa diplomatie.

Partout dans nos démocraties occidentales européennes, le droit d’asile est dévoyé avec la meilleure contribution des institutions judiciaires européennes, avec pour point d’orgue l’inanité, voire l’inconséquence du Pacte migration et asile de l’Union européenne, sans parler du fiasco des Règlements de Dublin successifs sur lesquels personne ne s’accorde depuis 2003. Ainsi nous en arrivons aujourd’hui à ce que certains États veulent recouvrer leur souveraineté sur la politique du droit asile tel le Danemark qui expérimente son traitement depuis le continent de provenance des impétrants.

En France, quatre des candidats à la prochaine élection présidentielle dont un ancien membre de la Commission européenne, Michel Barnier, reconnaissent le détournement de la procédure du droit d’asile avec les faveurs de la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, sur la base du coût avoisinant le milliard par an, la Cour des comptes reconnaît que sur plus de 177’000 demandeurs du droit d’asile en 2019, 96% ont été déboutés et malgré l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui leur est notifiée, seulement 1% d’entre eux sont effectivement éloignés, je dirais rapatriés.

Outre la nécessaire réforme constitutionnelle qui s’impose aux États de l’UE pour restaurer la primauté du droit national sur le droit européen, et a fortiori international, il n’y a que le volet sous-traitance dans le cadre d’accords bilatéraux avec des pays des continents de provenance qui fasse sens et pragmatisme, autant pour maîtriser la capacité d’accueil des réfugiés en particulier et des migrants légaux en général, que pour casser la traite d’êtres humains facilitée par un écosystème juridique supranational inconséquent.

Lionel Aracil Afficher plus Secrétaire général de la Fondation Mémoire Albert Cohen

