Votation du 18 juin à Genève – Droit à l’alimentation: l’appel vibrant des gens du terrain À un mois du scrutin, plusieurs organisations genevoises œuvrant pour la lutte contre la précarité tirent la sonnette d’alarme. Xavier Lafargue

Genève, le 16 novembre 2022. À la salle du Môle, distribution de denrées alimentaires et produits d’hygiène par Les Colis du Cœur. De plus en plus de personnes souffrent de précarité à Genève. STEEVE IUNCKER- GOMEZ

Ces organisations-là sont au front. Sur le terrain. Chaque semaine, leurs employés et bénévoles accueillent des milliers de personnes dans le besoin, qui viennent chercher un colis de nourriture et des produits de première nécessité. Partage, Les Colis du Cœur, Caritas Genève, le Centre social protestant (CSP) et le Collectif d’associations pour l’action sociale (Capas) tirent la sonnette d’alarme à un mois de la votation cantonale du 18 juin sur le droit à l’alimentation. Elle vise à l’inscrire dans la Constitution genevoise, au même titre par exemple que le droit au logement.

«L’aide d’urgence ne suffit plus. Il faut aller plus loin dans le droit à l’alimentation.» Alain Bolle, directeur du Centre social protestant

Chiffres à l’appui, leurs responsables font le même constat: «Depuis 2019, on assiste à une augmentation de la pauvreté à Genève, et cette précarité perdure, déplore Alain Bolle, directeur du CSP Genève. L’aide d’urgence ne suffit plus. Il faut aller plus loin dans le droit à l’alimentation, passer d’une vision de type philanthropique à une véritable politique publique. Un oui glissé dans l’urne le 18 juin devient impératif, essentiel.»

Repenser le système d’aide

«Nous distribuons désormais plus de 4400 colis chaque semaine, et nous avons dû passer à trois distributions hebdomadaires, souligne Jasmine Abarca-Golay, directrice des Colis du Cœur. Les bénéficiaires? Des familles monoparentales, des personnes âgées, des travailleurs précaires, des personnes migrantes… Le système atteint aujourd’hui ses limites.»

Directeur de Partage, Marc Nobs, renchérit: «La situation est tendue depuis juin 2020. L’an dernier, nous avons multiplié par trois notre budget de fonctionnement et délivré pour 7 millions de francs de denrées alimentaires et produits d’hygiène.»

«Je veux dire aussi qu’on entend trop de commentaires négatifs de la part de la population. Non, on n’est pas des profiteurs! On n’a simplement pas le choix…» Madame Fereira, bénéficiaire de l’aide d’urgence

Malgré la grande diversité des soutiens apportés par les 48 associations réunies au sein du Capas, «les demandes sont en constante progression, relève sa coresponsable Julia Schaad. Il faut repenser le système d’aide.» Et Sophie Buchs, directrice de Caritas Genève, d’ajouter: «Les passages en caisse dans nos épiceries sociales ont augmenté de 40% dans les deux premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2022.»

Des bénéficiaires témoignent

Il y a les chiffres, et puis les situations. Celles des personnes dans le besoin. Trois d’entre elles, mères de famille, sont venues témoigner à visage découvert devant la presse. Non sans courage. Pour mettre des mots (et des maux…) sur un quotidien des plus précaires.

C’est le cas de Madame Fereira, mère de trois enfants «dont un mineur, précise-t-elle. Si j’en suis arrivée à l’Hospice général, puis aux Colis, c’est à la suite de graves problèmes de santé. Je suis en attente d’une rente AI, mais c’est long… Quand on a des ados à la maison, ça pousse, ça coûte cher. Souvent, j’ai le choix d’acheter à manger ou de payer mes factures et mon loyer, mais je ne peux pas faire les deux. Grâce à ces organisations, mes enfants retrouvent le sourire, c’est formidable. Je veux dire aussi qu’on entend trop de commentaires négatifs de la part de la population. Non, on n’est pas des profiteurs! On n’a simplement pas le choix…»

Pour Thierry Apothéloz, l’actuel modèle d’aide alimentaire ne tient plus Afficher plus Pour Thierry Apothéloz, le conseiller d’État responsable de la Cohésion sociale, l’inscription du droit à l’alimentation dans la Constitution genevoise permettrait de faire valoir un droit et de repenser le modèle de financement de la banque alimentaire. Vous dites vouloir «repenser l’aide alimentaire», qu’entendez-vous exactement? Nous sommes entrés dans un nouveau monde avec la crise sanitaire du Covid en termes de précarité alimentaire. Et celle-ci continue avec l’inflation qui plombe les budgets. On estime que 3% de la population genevoise bénéficie aujourd’hui des services de la banque alimentaire Partage. Le modèle de cabas prêts à être distribués, sans choix des denrées, ne tient plus en 2023. Sans oublier le nombre limité de distributions et son mode de financement. C’est-à-dire? Le Conseil d’État a déposé en décembre 2022 au Grand Conseil un projet de loi accordant une aide financière annuelle de 550’000 francs à la Fondation Partage pour les années 2022-2025, mais le modèle financier de l’aide alimentaire mérite d’être repensé, notamment au sein d’un groupe de travail que je compte créer. Il faut l’admettre, c’est une nouvelle tâche que l’État doit se donner afin de protéger les plus vulnérables. Des coûts seraient inévitables mais la précarité alimentaire coûte déjà sur le plan humain et médical. En quoi consistera le travail de cette commission autour de l’alimentation que vous souhaitez mettre sur pied à l’automne?



En cas d’acceptation du peuple en juin, il faudra imaginer une loi d’application. Et pour cela, je souhaite un groupe de travail pluridisciplinaire qui rassemblera les associations mais aussi les producteurs, les distributeurs et des consommateurs. Un premier objectif sera d’avoir une vision plus précise sur les personnes qui bénéficient de l’aide alimentaire et fréquentent les épiceries solidaires actuellement, afin de déployer une action politique plus précise, au-delà des chiffres des associations. La précarité touche 25% des personnes en âge AVS, mais aussi bien des étudiants que des travailleurs pauvres sont concernés. Je n’oublierais jamais, alors maire de Vernier, que j’avais dû augmenter la quantité de nourriture des restaurants scolaires les lundis et jeudis pour tenter de rattraper les manques vécus durant les congés. La commission réfléchira, par ailleurs, à la quantité de nourriture mais aussi à sa qualité et sa provenance, que l’on souhaite, le plus souvent, locale. Inscrire le droit à l’alimentation dans la législation permettrait de rassembler les politiques publiques et le privé autour d’un objectif commun avec un devoir de moyens. Lorraine Fasler

«J’ai honte que l’argent n’arrive pas grâce à mon travail, confie pour sa part Madame Lopez. Je reçois maintenant l’aide aux migrants. Mais avec 2000 francs par mois, quand on a payé le loyer et les factures, il me reste 300 francs pour nourrir mes enfants. Le petit dernier a 18 mois. Mais ma priorité, c’est qu’ils ne manquent de rien et soient en santé. C’est dur de dévoiler ça…»

Et Madame Rebeda, maman célibataire, d’ajouter: «Les Colis? C’était ça ou mourir de faim! Mais l’accepter, c’est un long processus mental, car on a honte de dire qu’on est pauvre. Mais ne pas amener un enfant chez le médecin parce qu’on n’a pas les moyens, ce n’est pas normal! Et qu’il n’ait qu’un vrai repas par jour, aux cuisines scolaires, ce n’est pas normal non plus!»

Le 9 mai 2020, en plein Covid, une nouvelle distribution d’aide alimentaire a lieu à la patinoire des Vernets. Depuis, la situation des plus précaires s’est détériorée, et ils sont toujours plus nombreux à Genève. PIERRE ALBOUY

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.