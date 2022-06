Lettre du jour – Drogues de rue: quelle stratégie? Opinion Courrier des lecteurs

Installation de caméras de vidéoprotection à la rue de Neuchâtel, angle rue de-Monthoux. LAURENT GUIRAUD

Genève, 21 juin

L’échec des politiques antidrogue est patent. Plutôt que de faire toujours la même chose, il est temps de changer de stratégie, comme le recommandent les expert·e·s.

Fatigué·e·s, les habitant·e·s demandaient intelligemment un train de mesures, afin de développer une réponse pérenne et pragmatique face aux enjeux liés à la vente et aux consommations de produits psychotropes dans le quartier. Les habitant·e·s développaient des propositions allant des plus répressives aux plus préventives et renforçant le lien social.

Cette intelligence des habitant·e·s de proposer des mesures mixtes sans tomber dans un angélisme qui écarterait d’emblée la réponse policière, ni dans un tout répressif qui occulterait l’impuissance et l’échec patent de ce genre de dispositifs, semblait pertinente et bien articulée. Il s’agissait bien de nouvelles collaborations et d’une redéfinition du travail en réseau de certains professionnels.

Les pétitionnaires, s’inspirant de l’exemple existant à Lausanne de correspondant·e·s de nuit et du renforcement du rôle des travailleuses et travailleurs sociaux hors murs sur le terrain, proposaient de soutenir les associations du quartier afin de favoriser la réappropriation de l’espace par les habitant·e·s. Bien conscient·e·s que le problème du deal de rue ne peut être éradiqué mais seulement déplacé ou aménagé selon certaines heures, les habitant·e·s voulaient poser les bases d’un déplacement de la scène de la vente de drogue vers des zones non habitées en s’inspirant d’exemples à succès pratiqués dans d’autres villes suisses (Zurich, Berne).

Tristement, les magistrats Poggia et Barbey ont balayé cette pétition, affirmant que le travail de la police était efficace et portait ses fruits. La droite du Grand Conseil a suivi le mouvement en enterrant cette pétition innovante dans le silo de son conservatisme. Aujourd’hui les habitant·e·s des Pâquis paient le prix du manque de courage politique et d’innovation. Il est désormais urgent d’agir et de changer de stratégie.

Sylvain Thévoz, député socialiste au Grand Conseil

