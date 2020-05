Tendances – Dress Is More, ou comment s’habiller local La microentreprise propose des vêtements sur mesure abordables imaginés, dessinés et fabriqués en Suisse romande. Thérèse Courvoisier

Katya Hochuli et Justine Prior reçoivent leurs clientes sur rendez-vous dans leur adorable roulotte à Aubonne. Odile Meylan Il y a plus de 100 références de tissus, du léger coton à des étoffes stretch ou chaudes pour l’hiver. Odile Meylan Les patrons à essayer sont taillés dans un coton tout simple «pour éviter que les clientes ne se projettent trop tôt», expliquent les créatrices de «Dress Is More». Odile Meylan Une fermeture-éclair aide la cliente à choisir la profondeur de son décolleté. Odile Meylan Les tissus, divisés en trois gammes de prix, proviennent essentiellement d’Europe et sont pour la grande majorité en fibres naturelles. Odile Meylan Plusieurs cols, manches et découpes dans le dos sont disponibles à choix. Odile Meylan Les bons-cadeaux sont populaires: «on n’ose pas toujours passer le pas de s’offrir quelque chose pour soi». Odile Meylan 1 / 7

On se croirait dans un conte de fées quand on voit apparaître la roulotte parquée devant une villa au centre d’Aubonne. Puis dans une maison de poupées au moment de pénétrer à l’intérieur. Tapis cosy, guirlande de petites lumières dansantes contre les parois de sapin clair, microtable avec biscuits et tisane de verveine du jardin et partout des tissus, des tissus et encore des tissus. Parfaitement étiquetés, pendus à des portants et se bousculant pour faire de l’œil à la cliente.