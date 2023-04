La tragédie en Ukraine m’est d’autant plus douloureuse à vivre que je l’ai vue arriver de longue date. Le destin m’a amené en 93 dans un centre de recherche géopolitique dans le quartier des Nations, où je compilais tout événement politique significatif de l’espace post-soviétique. J’ai ainsi appris à voir le point de vue de Moscou et j’ai vite été frappé par la façon biaisée de nos médias d’évoquer la Tchétchénie. Comment réagiraient les USA si l’Idaho revendiquait son indépendance pour créer un califat, sur fond de trafic criminel et de terrorisme?

Ces derniers s’étaient vite intéressés à deux pays de la CEI: la Géorgie et l’Ukraine. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour y réseauter, s’implanter, les extraire de l’influence russe, alors que Moscou – à qui ils avaient promis de ne pas avancer au-delà de la RDA – les considérait comme ses alliés naturels. En visite à Tbilissi en 99, j’ai été choqué de tomber sur un régiment de GI, présence militaire intrusive que nos médias n’ont pourtant jamais thématisée. Imaginons la réaction de Washington face à des soldats russes au Québec.

Je me souviens d’empoignades régulières à la Rada de Kiev à l’époque, témoignant des tiraillements intérieurs du pays. On ne s’est pourtant jamais vraiment intéressé à ces germes du conflit à venir, se contentant d’images, alors qu’on aurait dû contribuer au modèle politico-administratif à la sortie des ténèbres totalitaires. Le fils Biden a-t-il aidé l’Ukraine à sortir de la corruption? Bien au contraire, il en a profité. Exemple de la partialité permanente de nos médias: imaginons que ce scandale si vite occulté eût concerné un fils de Trump plutôt.

«À qui profite le drame? Aux USA, complexe militaro-industriel en tête.»

Les manigances n’y ont cessé: Révolution orange (2004) orchestrée, financée de l’étranger et coup d’État du Maïdan (2014) aux acteurs violents mal élucidés et agents de la CIA en coulisse, manœuvres dénoncées par l’excellent documentaire d’Oliver Stone «Ukraine on Fire»*. Tant d’éléments méthodiquement oubliés depuis l’invasion, comme l’arrivée massive d’instructeurs militaires canadiens et étasuniens en 2015**, la classe journalistique préférant cultiver l’hystérie collective et une vision simpliste, manichéenne du conflit que de chercher à le comprendre.

Connaissant mieux l’histoire, Berlin et Paris avaient vite exclu l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Aussi bien la nation que l’orthodoxie russes sont nées à Kiev – rien que ça! –, ceci 900 ans avant l’idée même d’une nation ukrainienne, apparue au XIXe. C’était donc une ligne rouge absolue pour le Kremlin, car les Slaves ont la mémoire longue. Enfant, j’ai d’ailleurs tôt appris à voir la troïka biélo-ukro-russe comme une seule famille: Même Église, ethnie et langue (ruthène).

Malgré ce préavis défavorable, l’OTAN, craignant poursa survie si sa raison d’être historique – la peur des Russes – devait disparaître, annonce en 2021 un nouveau pas sur le chemin d’une adhésion de l’Ukraine, provocation qui amène Poutine à l’ultimatum de décembre, n’exigeant qu’une seule chose: l’assurance de son non-alignement. Discours honteusement ignoré en Occident, alors que la tension et la colère sont palpables à Moscou.

La question n’est pas de savoir si l’OTAN est à blâmer pour cette guerre, c’est une évidence. La vraie question est de savoirsi son état-major a pu manquer à ce point d’intelligence et de finesse pour ne pas la voir venir. De là à se demander si Zelensky, élu sur un programme populiste de réconciliation nationale, n’a été qu’un pantin du Pentagone, il n’y a qu’un pas. À qui profite le drame? Aux USA – son complexe militaro-industriel en tête –, gagnants sur tous les tableaux, et à l’OTAN elle-même bien sûr, élargie et sauvée de sa «mortcérébrale».

Erik Verkooyen Afficher plus Observateur social et politique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.