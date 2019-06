Drame d'Apples: Le père avait «des difficultés à reprendre son emploi»

Les hommages se comptent par dizaines dans les deux «livres d’or» mis à disposition dans le temple de la commune d’Apples (VD), sur les hauteurs de Morges. Des messages signés par des amis et des connaissances de cette famille belge retrouvée sans vie, lundi soir, à 800 m de là, dans leur maison. Un homme de 43 ans, son épouse, 50 ans, mère au foyer – en couple depuis le début des années 90 – et leur fils unique de 13 ans, établis dans la région de La Côte depuis six ans.

De nombreux enfants ont éprouvé le besoin de s’adresser une dernière fois à leur copain d’école et de basket, à commencer par sa petite amie. Mais aussi des collègues de travail du quadragénaire, cadre, depuis l’été dernier, dans une multinationale active dans la biopharma basée à Neuchâtel. Et ce en dépit des premières conclusions de l’enquête judiciaire, révélées dans «24 heures» et la «Tribune de Genève».

La thèse du double meurtre privilégiée

Le Ministère public privilégie en effet la thèse du double meurtre commis par le père, suivi de son suicide. En raison d’une lettre d’adieux portant sa signature, retrouvée au domicile. Mais aussi à cause de la localisation des corps: celui de l’homme a été retrouvé au rez-de-chaussée, les deux autres à l’étage, dans une chambre.

Les résultats de la dernière autopsie – celle du quadragénaire – sont désormais connus. «Il n’y a rien de concluant: pas de lésion traumatique, ni d’effusion de sang», lâche le premier procureur de La Côte, Jean-Marie Ruede. Et de rappeler que les trois corps ont été retrouvés «parfaitement intacts». Pas la moindre fracture ou ecchymose. Rien dans l’état général de la maison ne pouvait, d’ailleurs, laisser supposer qu’une altercation soit survenue entre les membres de cette famille avant leur mort.

L’hypothèse avancée par le magistrat – à savoir des décès par intoxication, à la suite d’une absorption massive de médicaments – n’est pas la seule envisagée, dès lors que les analyses toxicologiques ne sont pas connues. Elle pourrait, cependant, concerner le père, qui devait être en possession de substances prescrites par son médecin en rapport avec son arrêt de travail. L’usage de drogues, tout comme la commission d’un (double) meurtre par asphyxie avant son suicide ne peuvent être exclus à ce stade.

Le procureur confirme que la lettre du Belge fait état d’une situation devenue «quasi invivable» en lien avec son nouvel emploi, où il ne «se plaisait pas»: «On peut lire entre les lignes qu’il avait des difficultés avec la perspective de la reprise de son travail.» L’enquête ne permettra peut-être jamais d’établir si l’épouse a consenti ou non à l’infanticide. Et par extension, à s’ôter la vie. (Le Matin Dimanche)