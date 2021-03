Vaccination en Italie – Draghi rappelle à l’ordre les resquilleurs du vaccin Du nord au sud de la péninsule, tout est bon pour sauter la file d’attente du vaccin anti-Covid. Le premier ministre dénonce les régions qui accordent de généreux passe-droits. Dominique Dunglas, Rome

Dans certaines régions, les avocats, journalistes, cuisiniers ou artistes ont bénéficié de dérogations au plan national de vaccination qui institue la priorité en fonction de l’âge. Centre de vaccination à Naples, 25 mars 2021. KEYSTONE

On les appelle «les resquilleurs du vaccin» («i furbetti»). Sur 8,5 millions de doses inoculées jusqu’à aujourd’hui en Italie, 1 million l’ont été à des sujets dans la force de l’âge, sans pathologie les rendant plus vulnérables au Covid-19 et n’appartenant pas aux trois catégories prioritaires: membres du service sanitaire, forces de l’ordre et enseignants. Alors que des millions de personnes âgées n’ont pas encore été vaccinées – 30% des plus de 80 ans et 70% des 70-80 ans – Mario Draghi a tapé du poing sur la table. Mercredi, le premier ministre a dénoncé au parlement les profiteurs qui contournent les règles pour se faire vacciner grâce aux largesses des gouverneurs. «Les régions négligent les personnes âgées au bénéfice de catégories qui ont du pouvoir. C’est inacceptable.»