Super Mario à la barre en Italie – Draghi, le gouvernement du big-bang Mario Draghi gouvernera avec l’appui de presque tous les partis italiens, mais sans rien leur céder. Il obtient même le soutien de Matteo Salvini, qui a tourné sa veste sur l’Europe. Dominique Dunglas, Rome

Mario Draghi a présenté vendredi les ministres de son cabinet qu’il a choisi lui-même, sans consulter les chefs des partis qui se sont ralliés à lui. Jamais un président du conseil n’avait eu une telle autonomie ni une majorité aussi forte. keystone-sda.ch

Mario Draghi a fait sauter la banque de la politique italienne. Le gouvernement qui sera guidé par l’ancien président de la BCE a reçu l’appui de la quasi-totalité des forces politiques présentes au parlement, de l’extrême gauche de Libres et Égaux jusqu’à la droite xénophobe de la Ligue. Seule Frères d’Italie, la formation postfasciste, a décliné l’invitation. Un big-bang idéologique.

«Notre soutien à Draghi est total, je suis certain que nos électeurs comprendront.» Matteo Salvini, leader de la Ligue

L’Oscar du retournement de veste revient à Matteo Salvini. «Notre soutien à Draghi est total, je suis certain que nos électeurs comprendront», a déclaré le leader souverainiste qui a construit son succès en s’opposant à l’euro et à l’Europe. Le «Capitaine» a cédé aux pressions des PME du Nord. «La crise pandémique nous a fauchés et l’Europe nous met à disposition 209 milliards d’euros, explique un entrepreneur de Gênes, vieux militant de la Ligue. Il vaut mieux être dans le gouvernement qu’à l’opposition pour peser sur les choix économiques.» Le tête-à-queue politique de Matteo Salvini ne devrait néanmoins pas surprendre. Il fut tour à tour communiste, indépendantiste, souverainiste et aujourd’hui européiste convaincu. Demain qui sait, peut-être royaliste.