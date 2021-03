Littérature pour enfants – Dr. Seuss, nouvelle cible de la «cancel culture» à l’américaine Six ouvrages d’un monument de la littérature jeunesse ne seront plus édités en raison de dessins à caractère raciste. Cette décision enflamme le camp conservateur. Jean-Cosme Delaloye New York

Couvertures de quatre des six ouvrages de Dr. Seuss retirés des ventes mardi par Dr. Seuss Enterprises, la société qui gère le patrimoine de l’illustrateur. KEYSTONE

«Il faut sauver Dr. Seuss». Milisa Clark, une quadragénaire de l’Ohio, a lancé mardi une pétition en ligne sous ce slogan pour protester contre la décision de retirer des ventes six livres de Dr. Seuss, l’un des auteurs d’histoires pour enfants les plus populaires aux États-Unis. Les ouvrages ont été bannis par la société qui gère le patrimoine de l’illustrateur décédé en 1991, à cause des stéréotypes raciaux qu’ils véhiculent. «Quand j’étais enfant, les histoires de Dr. Seuss m’ont appris à lire et je n’y voyais pas de racisme, réagit Milisa Clark. «Comment le Grinch a volé Noël» (ndlr: une histoire adaptée au cinéma avec le comédien Jim Carrey dans le rôle du Grinch) a éveillé mon imagination. Cela me dépasse de voir Dr. Seuss être accusé de racisme. Pour moi, c’est de la «cancel culture».