Exposition à Genève – Douze œuvres inspirées des souvenirs de survivants de la Shoah De jeunes artistes israéliens ont rencontré des rescapés du ghetto de Theresienstadt, puis créé une pièce à partir de leurs souvenirs. À découvrir à la Galerie D10 Art Space. Jérôme Estebe

La mère d’Alisa Tennenbaum à Auschwitz, nue devant Mengele. Collage signé Rotem Amizur. Permanent Mission Israël United Nations

Ils ont survécu à l’horreur du nazisme. À la peur, à la faim, à la maladie. Ils racontent leur parcours avec des mots justes et simples. Sans affectation. Avec un quart de sourire las, à l’occasion. Ou une larme discrète. Ce sont douze rescapés du ghetto de Theresienstadt. On découvre leurs visages parcheminés, leurs timbres étonnement calmes et leurs sombres souvenirs dans de courtes vidéos, où leurs témoignages sont associés au travail de jeunes artistes israéliens. Neuf plasticiens, une chorégraphe, une vidéaste et un musicien, qui ont créé une œuvre à partir du récit de ces miraculés.