Théâtres genevois – Douze scènes ont fait provision de poésie cet hiver Intitulé «Dans nos maisons», un état des lieux commun répertorie une par une toutes les activités invisibles menées derrière les rideaux pendant le second semi-confinement. Katia Berger

Chez Am Stram Gram, on a notamment ficelé «Le Prince de la terreur» de Fabrice Melquiot. Ariane Catton Balabeau

Accordons-nous un détour par ce classique de la littérature enfantine qu’est le «Frédéric» de Leo Lionni. Rappelez-vous: tandis qu’une population de mulots s’affaire à remiser noisettes et maïs pour l’hiver, le plus rêveur d’entre eux se contente d’admirer le paysage. On a beau le taxer de non-essentiel, il persiste. Plus tard, une fois digérées les réserves de graines, la confrérie demande des comptes à Frédéric, qui, ni une ni deux, réchauffe ses semblables de poèmes mûris pendant l’été… Il suffit d’inverser les saisons et d’anticiper les doigts levés que nous autres rongeurs pourrions agiter à l’intention des artistes, on y est: condamnés au silence depuis l’automne, ces derniers n’en ont pas moins fait provision de «soleil, de couleurs et de mots» pour les temps à venir, quand nous en aurons besoin. De vraies fourmis.