Diplomatie – Douze pays occidentaux «condamnent» la violence en Birmanie Les chefs d’état-major militaires de douze pays occidentaux exhortent l’armée birmane à «cesser la violence» face aux manifestants en Birmanie.

La répression des manifestations pour la démocratie en Birmanie a fait près de 90 morts samedi, la journée la plus sanglante depuis le coup d’État du 1er février. AFP

Les chefs d’état-major militaires de douze pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l’Allemagne, ont dit samedi «condamner» l’usage de «la force létale contre des personnes non armées» par l’armée birmane, dans un communiqué commun.

«En tant que chefs d’état-major, nous condamnons l’usage de la force létale contre des personnes non armées par les forces armées de la Birmanie et les services de sécurité associés», est-il écrit. Ces militaires exhortent l’armée birmane à «cesser la violence et à œuvrer pour restaurer le respect et la crédibilité auprès du peuple de Birmanie qu’elle a perdus à travers ses actions».

