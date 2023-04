Élection du 30 avril à Genève – Douze candidats visent le Conseil d’État au second tour La grande alliance de droite est en position de force, pour autant que la sauce prenne, ce que ne favorise pas le bulletin unique. Explications. Eric Budry

Douze candidates et candidats s’affronteront lors du second tour de l’élection du Conseil d’État le 30 avril. KEYSTONE

Les partis avaient jusqu’à ce mardi à midi pour déposer leurs listes. Les équipes sont donc faites pour la seconde manche de l’élection du Conseil d’État. On assistera principalement à un match entre les quatre prétendants d’une gauche réduite (sans sa composante radicale) et les cinq d’une droite élargie (avec le MCG), Pierre Maudet jouant sa partition en solo.

En tout, ce sont en fait douze noms qui seront proposés aux citoyens car Olivier Pahud (Évolution suisse) et Philippe Oberson (Résistance populaire) ont choisi de rester dans la course.

«Le succès ou la défaite viendront de la capacité ou non à améliorer son score du premier tour.»

A priori, les forces électorales en présence sont très inégales – à l’avantage de la droite - mais les électeurs ne suivent pas toujours les mots d’ordre des partis, d’autant qu’il n’y a plus de listes électorales par alliance, mais un bulletin unique sur lequel cocher des croix.

Sur ma droite, une grande alliance réunit les candidatures des PLR Nathalie Fontanet et Anne Hiltpold, du MCG Philippe Morel, de l’UDC Lionel Dugerdil et de la représentante du Centre, Delphine Bachmann. Sur ma gauche, les Verts et le PS partent unis comme au premier tour avec leurs quatre candidats: les écologistes Antonio Hodgers et Fabienne Fischer et les socialistes Thierry Apothéloz et Carole-Anne Kast, Enfin, sans alliance bon gré mal gré, on trouve Pierre Maudet.

Des chances inégales

Il y a douze candidats (contre 23 au premier tour) pour sept sièges, cinq vont donc mordre la poussière. Le classement à l’issue du premier tour est une indication, mais les jeux ne sont pas faits. A priori, la sortante Nathalie Fontanet (largement en tête le 2 avril) paraît intouchable. Derrière, Thierry Apothéloz, Antonio Hodgers ainsi qu’Anne Hiltpold semblent aussi pouvoir passer l’épaule. Il resterait trois places pour six prétendantes et prétendants.

Le succès ou la défaite viendront de la capacité ou non à améliorer son score du premier tour. Ces voix supplémentaires peuvent émaner de formations concurrentes qui appellent à vous soutenir ou de l’immense réservoir des abstentionnistes du premier tour (62,8% du corps électoral).

- Développement suit -

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

