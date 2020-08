Suisse – Douze arrestations dans des contrôles de plusieurs polices Deux opérations intercantonales de police ont eu lieu les 13 et 21 août sur l’axe nord-sud, sur le réseau routier comme sur le réseau ferroviaire.

La police cantonale tessinoise a participé aux opérations de contrôle (archives). KEYSTONE/Ti-Press/ELIA BIANCHI

Les polices de Suisse centrale, des Grisons et du Tessin ont contrôlé plus de 1000 personnes et 500 véhicules lors de deux opérations intercantonales menées en août sur l’axe nord-sud. Douze personnes ont été arrêtées, a indiqué mercredi la police cantonale d’Obwald.

Les contrôles routiers, judiciaires et de sécurité ont eu lieu les 13 et 21 août sur l’Axenstrasse, dans le canton de Schwytz, sur l’autoroute A2, dans les cantons de Nidwald et du Tessin, ainsi que sur l’A13 dans les Grisons, précise la police d’Obwald sur son site internet. Ils concernaient le réseau routier et ferroviaire.

Plusieurs procédures ont été ouvertes pour violation de la loi sur les stupéfiants, de la loi sur les étrangers et de la loi sur la circulation routière. Deux personnes, inaptes à conduire, ont dû remettre leur permis de conduire. Huit personnes doivent répondre de séjour illégal en Suisse. Quatre autres cas concernaient des violations de la loi sur les armes.

Les opérations des polices cantonales ont été soutenues par les gardes-frontières, la police des transports des CFF, la police militaire et l’Office fédéral de la police (fedpol).

ATS/NXP