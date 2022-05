Zurich – Douze ans de prison pour un galeriste, jugé coupable de meurtre Après avoir jugé un homme partiellement irresponsable du meurtre d’un de ses amis, il y a trois ans, la Cour suprême zurichoise s’est ravisée mardi.

Les juges cantonaux ont largement suivi le réquisitoire du Ministère public, alors que la défense avait plaidé l’irresponsabilité de l’accusé. (Image d’illustration) AFP

La justice zurichoise s’est ravisée dans le cas d’un galeriste, fils d’un riche marchand d’art zurichois, accusé d’avoir tué un ami à Küsnacht (ZH) en 2014. Elle condamne finalement le prévenu à 12 ans de prison après l’avoir d’abord jugé partiellement irresponsable de ses actes, il y a trois ans.

La Cour suprême zurichoise a reconnu l’homme de 37 ans coupable d’assassinat et de viol. Le second chef d’accusation fait référence à des délits sexuels qu’il a commis à Londres. La peine est assortie d’une thérapie stationnaire. Les juges cantonaux ont largement suivi le réquisitoire du Ministère public, alors que la défense avait plaidé l’irresponsabilité de l’accusé.

En 2019, ils avaient encore estimé que la toxicomanie du prévenu rendait ce dernier en partie irresponsable de ses actes. Ils l’avaient alors condamné à trois ans de prison, commués en thérapie stationnaire en milieu fermé.

Premier procès en appel cassé par le TF

Le Ministère public a toutefois fait recours contre ce jugement au Tribunal fédéral qui lui a donné raison. Selon Mon Repos, la Cour suprême zurichoise n’aurait pas dû tenir compte de l’expertise psychiatrique concernant l’irresponsabilité ou non du prévenu, car ce dernier n’a jamais évoqué, lors des interrogatoires judiciaires, les éléments alimentant cette expertise. En outre, il n’avait consommé que peu de drogue avant son geste assassin.

Le TF a donc cassé la décision de deuxième instance de la Cour suprême zurichoise. Cette dernière a dû revoir sa copie et refaire, lundi et mardi, le procès en appel du trentenaire. Elle l’a jugé largement mais pas entièrement responsable de ses actes. Au final, son verdict correspond, à peu près, au jugement de première instance, rendu en 2017 par le Tribunal de district de Meilen (ZH).

Étranglé, une bougie plantée dans la gorge

Les faits principaux remontent à la fin décembre 2014. Sous l’influence de drogue, l’accusé a tué «brutalement» un ami anglais qu’il avait invité au domicile de ses parents, sur la côte dorée zurichoise. Suite à une dispute, il a assommé ce jeune homme de 23 ans à l’aide d’un bougeoir de 6 kg et d’une statuette en or. Il a ensuite enfoncé une bougie dans la gorge de sa victime encore vivante et l’a finalement étranglée.

Issu d’une famille de marchands d’art, le jeune homme possédait lui-même une galerie. Au moment du meurtre, il se trouvait sous l’influence de cocaïne et de kétamine. Deux mois auparavant, il a infligé des violences sexuelles à sa compagne d’alors dans un hôtel à Londres.

ATS

