Ministère public alerté – D’outre-tombe, le brocanteur tueur aurait menacé un témoin clé Au lendemain du décès de l’assassin, un ex-ami ayant témoigné contre lui a reçu une lettre d’intimidation. Vengeance post mortem? Fedele Mendicino

Le brocanteur tueur (à gauche) lors de son procès en 2007. Il avait été condamné à 18 ans de prison. PATRICK TONDEUX

En 2007, l’homme qui a été appelé le «brocanteur tueur» a été condamné à 18 ans de prison pour avoir assassiné et enterré un homme à qui il devait de l’argent. L’auteur de ce geste était passé à deux doigts du crime parfait. Le dénouement de cette affaire, survenu à quelques semaines de la prescription, s’était fait grâce au témoignage d’un ami du tueur. Selon nos informations, l’assassin, libéré de manière conditionnelle en 2017, est décédé cet été via Exit. Le brocanteur tueur a annoncé son décès sur son compte Facebook. Or, au lendemain de cette disparition annoncée, le témoin clé dans cette affaire a reçu de graves menaces par courrier. Une vengeance post mortem? Le destinataire de cette lettre, un ancien détective privé, a pris les intimidations très au sérieux et a alerté la Brigade criminelle ainsi que le Ministère public.