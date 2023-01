Récit initiatique – Douna Loup en quête de son oncle disparu au Chili L’auteure née à Genève il y a quarante ans publie «Boris, 1985» chez Zoé. Pascale Zimmermann Corpataux

Douna Loup, qui vit à Nantes, était de passage à Genève jeudi pour la promotion de son livre. LAURENT GUIRAUD

Douna Loup a choisi cette fois de dire «je». Et parfois «tu» lorsqu’elle s’adresse à Boris, ce grand-oncle mathématicien au destin tragique, dont elle entend la légende depuis l’enfance. Né à Moscou, juif et persécuté comme tel, il a émigré aux États-Unis où il a enseigné à l’université et pris la nationalité américaine.