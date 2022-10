Match à la Praille – Douline, un roc au milieu de ce solide Servette Le milieu défensif a imposé sa puissance dans l’axe. Rencontre avec le Français avant la venue de Lugano ce samedi. Daniel Visentini

Buteur providentiel contre Zurich, dans les arrêts de jeu, Douline est surtout un gage de solidité cette saison pour Servette. BASTIEN GALLAY/LPS

À l’exercice de la force brute, David Douline tire à la corde plus souvent qu’à son tour. Un roc, au milieu, une nécessité pour ce Servette qui se cherchait un supplément de solidité. Un glissement s’est opéré depuis la saison passée en marge d’un constat: en favorisant le jeu, les Grenat gagnaient en intention, mais perdaient trop souvent en sécurité. L’idée aurait pu faire son chemin malgré tout, si l’efficacité offensive avait compensé les espaces laissés plus bas (trop de buts encaissés alors), mais on sait les soucis servettiens à la finition.