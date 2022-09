Football – Douline: «Je m’en voulais, je suis heureux de donner la victoire à Servette» Le milieu défensif met sa tête dans le bonheur grenat dans les arrêts de jeu. Victoire 3-2 heureuse pour les Grenat face à Zurich. Daniel Visentini

David Douline vient d’inscrire le 3-2 de la victoire à la dernière minute des arrêts de jeu. Servette s’impose face à Zurich. Avec une belle baraka, encore BASTIEN GALLAY/LPS

Tout a basculé lors des ultimes secondes des arrêts de jeu. Un dernier corner pour un Servette en supériorité numérique depuis plus de vingt minutes, mais qui n’arrivait pas à provoquer les décalages. Un dernier corner, donc, une ultime chance de s’imposer. C’est David Douline qui l’a saisie. Et c’est tout un stade qui a crié sa joie, mis à part le kop zurichois. Servette venait de marquer le but de la victoire 3-2, à la 95e minute. Épilogue dingue.

«C’était sans doute le dernier moment pour marquer, explique David Douline. Valls frappe très bien la balle. Je suis seul. Je ne dois pas être surpris par le fait d’être seul et je place ma tête. Honnêtement, je ne faisais pas mon meilleur match jusque-là, offensivement, j’avais perdu des ballons simples, je m’en voulais. Donc je suis très heureux de donner la victoire à Servette.» Simple.

Une mauvaise pelouse

Une joie qui a propulsé les Grenat tout en haut du classement. Mais il aura fallu attendre les ultimes instants. «On aurait pu se rendre ce match plus facile, lance Douline. On marque deux fois, mais on concède deux fois l’égalisation. La première sur un long ballon, que je dévie, qui provoque des hésitations. La seconde fois avec Okita qui me fausse compagnie et qui trouve la lucarne. Ce n’était pas facile pour nous. On a eu de la peine, notamment à cause de la qualité de la pelouse. Ce n’est pas une excuse, mais l’état du terrain ne nous a pas facilité la tâche à onze contre dix pour les vingt dernières minutes.»

Alain Geiger le sait bien, que cela n’a pas été simple, malgré la victoire. «Défensivement, ce Zurich qui vaut plus que ses deux points, nous a posé des problèmes. Et nous, de notre côté, nous n’avons pas réussi à bouger les Zurichois au milieu. Trop de déchet technique de bons moments avec des jolis buts et d’autres, beaucoup moins bons. Alors oui, nous sommes heureux avec ces trois points. Tout roule pour nous. Mais il ne faut pas croire que c’est du hasard: les joueurs bossent dur pour ça.»

Et Servette reste tout en haut du classement. A noter que Thimothé Cognat est sorti sur blessure. «Une petite douleur à la cuisse, il ne fallait pas prendre de risque», disait Alain Geiger.

