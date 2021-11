Pâtisserie genevoise – Douceurs sans gluten ou vegan pour gourmands exigeants À la Bonbonnière, Céline Caburet a créé une épatante gamme de gâteaux sans gluten, voire sans lactose. Régal pour les intolérants. Et pour les autres aussi. Jérôme Estebe

Céline Caburet écrit un nouveau chapitre de l’histoire centenaire de la Bonbonnière. JÉRÔME ESTÈBE

Selon un chiffre articulé par un grand média régional à vocation cosmique (celui que vous lisez, donc), la Suisse compterait «plus de 250’000 végétariens et près de 38’000 végétaliens». Ce qui fait du monde. Question: ces gens-là ont-ils des papilles gustatives tout aussi avisées et exigeantes que les autres? Bien sûr que oui, banane. Ces gens doivent-ils se contenter de mets tristes et insipides? Bien sûr que non, cornichon! Peuvent-ils se délecter de pâtisseries subtiles et exquises? «Oui!» affirme Céline Caburet. «Tout le monde a le droit de se régaler!» Et toc!