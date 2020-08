La nouvelle économie du football – Double transferts et plus-values, en toute légalité Les échanges tels que celui qui a lié Arthur et Pjanic en juin pourraient bien devenir à la mode, avec les avantages qu’ils comportent sur le plan comptable. Jérôme Reynard

Depuis l’arrivée du fair-play financier, les clubs doivent se soucier encore plus de leur bilan comptable. Tous les moyens sont bons pour réaliser des opérations fructueuses. Getty Images

Pour certains, c’est «l’arnaque du siècle». Là où le FC Barcelone aurait pu échanger son milieu de terrain Arthur contre son homologue de la Juventus Miralem Pjanic et 12 millions d’euros, les deux clubs ont monté une opération qui a surpris bien du monde, fin juin. Arthur est passé à la Juve contre une indemnité de transfert de 72 millions d’euros, tandis que Pjanic a rejoint le Barça pour 60 millions (hors bonus dans les deux cas). Résultat: non plus un échange, mais un double transfert d’un intérêt potentiellement tout autre.