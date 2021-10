Festival de Nyon - Double résurrection: Stromae sera au Paléo

«Exceptionnel», «Fooooorrrrmidable», «Unique en Suisse»! Dans son communiqué de presse, Paléo ne boude pas son plaisir, et c’est compréhensible: Stromae sera sur sa grande scène le 24 juillet 2022.

Avec cette annonce, le festival fait coup double. Il dévoile à la fois sa tête d’affiche exclusive et, en creux, l’information que Paléo retrouvera bel et bien son public en juillet 2022, sur la plaine de l’Asse. Le cadre du festival devrait être celui présenté pour l’édition 2020, qui n’a jamais eu lieu, soit un Paléo plus vaste, s’étendant vers le nord, avec de multiples espaces réaménagés. Les organisateurs restent en revanche prudents sur les conditions d’entrée exactes en juillet prochain, et pour cause. «Celles-ci seront adaptées aux décisions des autorités (pas encore connues) qui seront alors en vigueur.»