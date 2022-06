Tennis – Double reine de Roland-Garros, Iga Swiatek dynamise le circuit Deux ans après son premier sacre, la Polonaise a logiquement soulevé une nouvelle coupe Suzanne-Lenglen, samedi. Jérémy Santallo - Paris

Iga Swiatek avec son trophée dans les vestiaires, samedi, à Paris. AFP

Il faut l’observer à l’échauffement, dans les entrailles du court Philippe-Chatrier, faire ses exercices de réactivité avec une balle de tennis. Iga Swiatek est dotée d’un coup d’œil inégalable sur le circuit à l’heure actuelle.

Balayée 6-1 6-3 en une heure et huit minutes comme toutes les autres depuis 35 rencontres – série record des années 2000 de Venus Williams égalée –, Coco Gauff a rendu hommage à celle qui l’a privée de son premier titre en Grand Chelem, à Paris. «Elle fait vraiment tout très bien sur un court, a noté la pépite américaine de 18 ans. Les changements de direction qu’elle impose à la balle, c’est ce qu’elle fait de mieux. Nous ne sommes pas habituées à voir autant de coups gagnants le long de la ligne, voire à courir dans ces zones.»

De passage dans la capitale française pour les 50 ans de sa victoire à Roland-Garros, Billie Jean King a confié dimanche matin qu’elle a été plus qu’impressionnée par la qualité de déplacement de la jeune Polonaise de 21 ans, au jeu de jambes latéral létal. «Je n’étais pas certaine à quel point elle était rapide. J’ai pu m’en rendre compte ici», avouait la légende californienne.

Trois jours plus tôt, Daria Kasatkina avait mis d’autres mots sur la vitesse à laquelle bouge Swiatek. «Elle va chercher beaucoup de balles. Même lorsque tu penses que tu as terminé le point, elle est toujours là et peut passer du mode défensif à l’offensif», soulignait sa victime au stade des demi-finales.

Nouveau coach de la No 1 mondiale depuis l’intersaison, Tomasz Wiktorowski est aux premières loges. «Dès le début, nous avons tous décidé de nous concentrer sur ses points forts, les outils qu’elle utilise de manière incroyable, pointait-il. C’est de la dynamite sur le terrain. Quand vous avez de la dynamite, vous ne pouvez pas jouer défensif.»

Double lauréate du Grand Chelem parisien et gagnante de son sixième titre depuis le début de l’année, Iga Swiatek est un véritable ovni. Pendant la quinzaine, on l’a vue s’asseoir sur sa chaise à 1-0 alors que ce n’est pas un changement de côté à proprement parler, être à deux doigts de se tromper de côté au moment de servir ou encore se planter sur son âge (ndlr: 22 au lieu de 21) à l’heure d’inscrire quelques mots sur une caméra. L’enfant de Varsovie est tellement différente, naturelle, qu’elle débarque même en conférence de presse en s’excusant parce qu’elle a une poignée de minutes de retard.

«Je porte une casquette donc je n’ai pas trop à m’inquiéter pour mes cheveux, a-t-elle rigolé en répondant à une question du célèbre journaliste italien Ubaldo Scanagatta, qui demandait si elle aimait être élégante sur un court. Je n’utilise pas souvent de maquillage. Pour être honnête, j’ai vraiment appris à me maquiller il y a six mois, donc c’est plutôt embarrassant.» Et rafraîchissant.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.