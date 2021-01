Colloque en ligne – D’où proviennent les objets des musées? La transparence est de rigueur À l’instigation du Musée d’ethnographie, six webinaires sont proposés gratuitement au public soucieux de réfléchir au passé colonial des collections. Pascale Zimmermann Corpataux

«Combats et jeux des nègres»: ce tableau de François Aimé Louis Dumoulin, peint à l’aquarelle en 1788, appartient au Musée historique de Vevey et figure dans l’exposition Exotic? au Palais de Rumine de Lausanne, visible en ligne actuellement. © Musée historique de Vevey–Ville de Vevey

Il y a encore dix ans, le visiteur d’un musée s’interrogeait peu sur la provenance des objets montrés dans les vitrines. Il s’extasiait sur leur beauté ou leur rareté, apprenait à connaître en les regardant des contrées lointaines et des civilisations disparues, mais le voyage de ces pièces, les circonstances dans lesquelles elles avaient été prélevées et rapportées en Suisse n’était pas au centre de ses préoccupations.

Aujourd’hui on déboulonne les statues et on change le nom des rues. À l’instigation des experts travaillant dans les musées, les choses se sont mises à changer entre leurs murs. «Lorsque le nouveau MEG a ouvert ses portes en 2014, nous y avons présenté l’histoire de chaque objet, en toute transparence», relève Floriane Morin, conservatrice responsable du département Afrique au Musée d’ethnographie (MEG). «La recherche en provenance est devenue une discipline scientifique. Avant, on savait comment les pièces avaient été collectées, car tout cela est bien documenté, mais ce n’était pas jugé intéressant à signaler au visiteur.»

Dans le sillage de l’exposition «Exotic? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières» du Palais de Rumine à Lausanne (visible uniquement en ligne actuellement), plusieurs institutions helvétiques – le MEG, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel, l’Université de Berne et le Palais de Rumine – ont décidé d’organiser un colloque sur le thème, afin de permettre au public de s’informer et d’interroger des spécialistes.

Situation sanitaire oblige, l’événement aura lieu sous forme de six webinaires courts, dont le premier a lieu jeudi 21 janvier. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription. Floriane Morin: «Nous nous devons d’écrire l’histoire critique de nos collections et de nos musées, de consulter les communautés sources de nos objets et d’interroger aussi les artistes qui livrent leur interprétation.» Des experts suisses et internationaux débattront de l’héritage colonial dans les collections helvétiques, de la recherche en provenance, des actions réparatrices et de la restitution. Lors du premier webinaire, Carine Durand, conservatrice en chef, responsable des collections du MEG, mènera l’interview d’une spécialiste auprès des Nations Unies de la question du respect des droits autochtones, Kristen Carpenter, de l’University of Colorado Law School.