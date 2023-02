Animaux de compagnie – D’où nous vient cette affection obsessionnelle pour les chats? De grands yeux, de petits nez, des bouilles rondes: les chats nous rappellent les bébés. De quoi nous faire oublier qu’il s’agit en réalité de tueurs en série. Ewa Furtak - Gazeta Wyborcza

Selon Marcin Urbaniak, zoologue et bioéthicien, il est inévitable que nous comparions les traits de caractère des animaux de compagnie à certains traits de caractère humains. TDG

«La fascination pour les chats et la mauvaise compréhension de leur bien-être activent chez leurs maîtres de nombreux réflexes défensifs tels que le déni, le rejet de la responsabilité ou la dévaluation des recherches scientifiques», détaille Marcin Urbaniak, professeur agrégé auprès de l’Université pédagogique de Cracovie, chercheur en cognitivisme, zoologue et bioéthicien. Il nous explique étape par étape comment on en arrive là.