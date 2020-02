Corinne Suter se rapproche du petit globe de Super-G

Malgré la vague de mesure prise en lien avec l’épidémie de Coronavirus, les organisateurs italiens ont confirmé la tenue du Super-G et du combiné dimanche à La Thuile dans le Val d’Aoste.

Frederica Brignone a montré qu’elle évoluait en terrain connu dans ce Super-G. L’Italienne est arrivée à seulement 1 centième de Nina Ortlieb. L’Autrichienne s’adjuge la victoire avec un temps de 1 minute, onze secondes et 72 centièmes. Frederica Brignone garde ainsi sa première place du classement général, avec 73 points d’avance sur l’Américaine Mikaela Shiffrin et 159 sur la Slovaque Petra Vlhova.

Et pourtant c'est encore Corinne Suter qui a crevé l’écran ce samedi! La Schwytzoise a en effet lâché son bâton et a eu de la peine à le reprendre en main en pleine course. Or malgré cette mésaventure, elle se classe à la 3e place avec un temps de 1’11’’79. Corinne Suter maintient donc sa première place du classement de la discipline et se rapproche du mini globe de cristal de Super-G. Elle est suivie de Frederica Brignone, qui a réduit son retard à seulement 19 points. Corinne Suter peut donc encore rêver de devenir la première Suissesse depuis Michela Figini à faire le doublé des globes de vitesses. Elle garde par ailleurs sa quatrième place au classement général de la Coupe du monde.

Petra Vlhova a été l’auteur d’une course intéressante. Elle prend la 4e place avec un retard de 39 centièmes sur la première place et 31 sur le chrono de Corinne Suter.

Un trio suisse se talonne dans le top 10

Joana Haehlen est la première de ce groupe de trois skieuses, avec une 7e place à 82 centièmes de la course la plus rapide. Lara Gut-Behrami s’est octroyé la 10e place en venant à bout de la piste de la Thuile en 1’12’’70. Ce résultat la place à la 4e place du classement de la discipline. Wendy Holdener a fait un peu mieux que Lara Gut-Behrami, qu’elle devance de 3 centièmes. Elle s’approprie la 9e place.

Michelle Gisin, deuxième à s’élancer, s’est classée 11e avec un temps de 1’13’01. Jasmine Flury n’a pas réussi à sortir son épingle du jeu. Après un départ hésitant, l’autre Grisonne a mieux terminé la course mais cela n’a pas suffi pour décrocher un bon classement (15e). Même son de cloche pour Priska Nufer, qui se place juste derrière sa compatriote (16e).

Les courses à Ofterschwang (slalom et slalom géant) prévues la semaine prochaine ont été annulées à cause des conditions d’enneigement insuffisant selon la FIS. Elles ne seront pas reprogrammées. La fin de la saison ne compte alors plus que sept courses: Trois à Are en Suède et quatre lors des finales à Cortina d’Ampezzo en Italie. THO