La surprise Kryenbühl à Bormio

Quelle sensation sur la Stelvio samedi peu avant 13h. Urs Kryenbühl, dossard 25, est allé chercher la deuxième place à la surprise générale.

Déjà 13e la veille pour son meilleur résultat en Coupe du monde, le Schwytzois - originaire du même village que Wendy Holdener - signe là une performance majuscule sur une piste qui semble lui convenir à merveille. Deuxième (+0''08) derrière Dominik Paris, Kryenbühl était encore en tête lors du dernier intermédiaire et se paye même le luxe de se classer devant son leader national Beat Feuz (3e à 0''26).

Paris, lui, s’il a tremblé, reste définitivement «Monsieur Stelvio». L’Italien s’est imposé pour la deuxième fois en deux jours sur la piste de descente de Bormio. C’est sa cinquième victoire dans la station de la Valteline, record absolu.

En éjectant Feuz de la deuxième place, Kryenbühl offre le dossard rouge du leader du classement général de la descente à son grand rival. Avec ses 304 points, Dominik Paris est désormais en tête du classement de la discipline reine, juste devant le Bernois (300 points).

Un autre Suisse a également brillé sur la Stelvio en la personne de Niels Hintermann. Le Zurichois s’est classé au sixième rang (+0''88). Les autres Suisses ont terminé nettement plus attardés: Gilles Roulin a terminé 28e (+3''15), Carlo Janka 36e (+3''70), Stefan Rogentin 44e (+4''68) et le champion du monde juniors en titre Lars Rösti 45e et dernier (+5''02). Nils Mani a pour sa part été éliminé, alors que Ralph Weber n'a pas pris le départ.

Dimanche, un combiné alpin est encore au programme dans la station italienne.