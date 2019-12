Michelle Gisin monte sur la boîte à Lienz

Insatiable Mikaela Shiffrin! Au lendemain de sa victoire en géant, l'Américaine de 24 ans s'est montrée intraitable lors du slalom de Lienz, dimanche, en signant les deux meilleurs temps de manche.

Elle a ainsi remporté le 64e succès de sa carrière. Elle n'est plus qu'à trois victoires de l'Autrichien Marcel Hirscher (67), mais encore loin de sa compatriote Lindsey Vonn (82) et du Suédois Ingemar Stenmark (86).

Wendy Holdener enfourche

Shiffrin a devancé la Slovène Petra Vlhova de 0''61 et la surprenante Suissesse Michelle Gisin de 1''72. L'Obwaldienne termine troisième de l'épreuve. Il s'agit de son premier podium de l'hiver, et de son premier podium tout court en slalom. En larmes au moment des récompenses, la championne olympique de combiné, lourdement blessée au genou droit en janvier dernier, compte désormais des podiums dans quatre disciplines (combiné, descente, super-G et slalom).

Sur le podium, Michelle Gisin semble ne pas en revenir. Image: Keystone.

Huitième sur le premier tracé, Gisin «doit» aussi ce podium à Wendy Holdener. La Schwytzoise, septième de la première manche, a franchi la ligne de d'arrivée de la deuxième manche avec le meilleur temps. Mais les images TV ont par la suite montré qu'elle avait enfourché.

Disqualifiée, Holdener a ainsi dû laisser sa place sur le fauteuil de leader provisoire à Gisin. Et celle-ci n'allait plus être battue que par Shiffrin et Vlhova.

L'excellent résultat de Gisin est complété par la belle septième place de l'Uranaise Aline Danioth, son meilleur résultat en carrière.

Meillard éliminée pour son retour

La première manche avait été marquée par le retour à la compétition de Mélanie Meillard, près de deux ans après sa blessure des Jeux de PyeongChang qui avaient nécessité deux opérations.

Mais la Valaisanne d'origine neuchâteloise n'est pas allée bien loin: elle a enfourché après une vingtaine de secondes de course. Reste, pour elle, la satisfaction d'avoir remis un dossard et d'avoir retrouvé l'adrénaline de la compétition.

Elena Stoffel (36e à 3''29) et Charlotte Chable (53e à 6''78) ont également manqué leur qualification pour la deuxième manche.