Alan Roura va vite se remettre au travail

A la satisfaction d’avoir bouclé mardi sans dommage leur périple dans la Transat Jacques Vabre, en un peu plus de 16 jours entre Le Havre (Fra) et Salvador de Bahia (Bré), se mêle pour Alan Roura et le Français Sébastien Audigane une légitime frustration.

Le Genevois de 26 ans et son binôme français espéraient se hisser parmi les dix premiers de cette régate en double. Las, un départ manqué suivi de choix tactiques discutables a contribué à mener le monocoque à foils La Fabrique à une 21e place bien en deçà des espérances. «Oui, nous aurions peut-être dû poursuivre jusqu’au bout vers l’ouest comme nous l’avions prévu au départ, mais comme nous avancions moins vite au près (ndlr: vent de face) que la plupart des autres concurrents, nous avons cherché à gagner en vitesse en faisant route plus tôt vers le sud en profitant du vent dans le dos», analyse Roura.

Deux transats au programme

Avec sa faculté de passer rapidement au-delà d’un échec, le marin basé à Lorient (Fra) aura tôt fait de digérer celui-ci, rincé à l’aide de quelques caipirinhas, pour se focaliser rapidement sur la suite. «Je vais disputer deux transat en solitaire en 2020 et mon bateau doit rapidement entrer en chantier dès son retour à la maison, anticipe Alan Roura. On va tenter de comprendre pourquoi on manque de vitesse au près et procéder à quelques ajustements. Il faudra faire vite.»

The Transat, aussi appelée Transat anglaise partira en effet de Brest (Fra) pour Charleston (USA) le 10 mai prochain. Ensuite, il y aura le départ le 16 juin de la Transat New York – Vendée. Une façon de préparer au mieux une dernière fois le prochain Vendée Globe, où Roura espère briller et dont le départ sera donné dans un an presque jour pour jour.

En attendant, le Genevois passera quelques jours en famille au Brésil. Il compte bien être là pour accueillir ses compatriotes Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman), qui naviguent dans la catégorie inférieure des Class40. Mercredi soir, le duo genevo-zurichois pointait à une excellente 4e place. «C’est beau de voir ce qu’ils font et à quel point ils naviguent bien, apprécie leur aîné, qui les connaît bien. Je me réjouis de les voir arriver.»

Oliver Dufour