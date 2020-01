Entre Nyon et Sion, le bras de fer est emmanché

Il était un peu plus de 14heures, hier, lorsque le Stade Nyonnais a rendu public quelques lignes pour assurer que, non, Ricardo Dionisio n'était pas le nouvel entraîneur du FC Sion et que, oui, le technicien portugais serait bel et bien au rendez-vous de la reprise des entraînements du club de Colovray, le 20janvier. Le message est clair: Nyon ne laissera pas filer aussi facilement son entraîneur à succès.

Dès cet instant, un véritable bras de fer s'est emmanché. Une bombe que Christian Constantin a immédiatement cherché à désamorcer. «Il ne faut pas confondre les contrats des joueurs et ceux des entraîneurs. Ricardo a résilié le sien au Stade Nyonnais. Il est dans son bon droit de le faire. Ce que prévoit le droit suisse dans ces cas-là, c'est que l'employé peut mettre fin à l'entente avec son employeur dès qu'il le souhaite, moyennant une retenue d'un quart de son dernier salaire mensuel. C'est tout. Donc je ne suis pas certain que Nyon veuille vraiment emmener cette affaire plus loin.»

Faire monter les enchères

Si Ricardo Dionisio a pu se soustraire aussi facilement à ses obligations avec le Stade Nyonnais? Rien n'est moins sûr. Dans une configuration semblable, le Lausanne-Sport n'aurait par exemple jamais été en mesure de «bloquer» Ilija Borenovic cet hiver lorsque l'entraîneur du Team Vaud M21 a été contacté par Yverdon Sport. Et ça, les Stadistes en sont bien conscients. D'où la parution de leur communiqué, dont le but est aussi de faire monter les enchères. Et autant le dire: le club de Colovray se trouve en position de force.

D'autant plus qu'on peut supposer qu'il n'a pas forcément apprécié la façon de procéder du FC Sion dans cette affaire. Parce qu'avant qu'il ne soit mis au courant de la situation, les discussions entre Ricardo Dionisio et le FC Sion se trouvaient déjà à un stade bien avancé. Ainsi fonctionne le monde du foot, surtout à un haut niveau. On cherche à convaincre le joueur ou l'entraîneur en question, puis on place le club devant le fait accompli. Sauf que, pour l'instant, toutes les parties font face à une impasse.

Il faut dire que le Stade Nyonnais a ses raisons de ne pas vouloir voir partir son technicien. En six mois, Ricardo Dionisio a surpassé toutes les attentes, faisant d'un groupe de jeunes loups inexpérimentés une des principales puissances de Promotion League. La seule volonté du club l'été dernier était de se reconstruire, peu importe le temps que cela devait prendre, avec des jeunes de son vivier et des alentours. Aujourd'hui, il trône fièrement sur le podium de la troisième division. Et, avant que le FC Sion n'entre dans la danse, Ricardo Dionisio était évidemment destiné à rester le guide de cette équipe pour les années à venir. Qu'il porte toujours ce costume à la reprise ou non, il lui a au moins montré la direction à suivre.

Car, et c'est là son principal fait d'armes, le Portugais a redonné une identité à une formation qui en a parfois manqué ces dernières saisons. L'affluence lors des matches à domicile n'a certes pas triplé (cette équipe le mériterait pourtant mille fois), mais qu'importe. Dès le premier jour, Ricardo Dionisio, lui, l'homme qui vit (ou vivait) sa première expérience comme coach principal, a su vendre son projet. À ses hommes, à ses dirigeants, à tout le monde. Animé par les valeurs du travail, humble et convaincant, il a porté ses idées sans tricher. Ainsi les portes de la Super League se sont ouvertes à lui. Une récompense à la hauteur de son investissement, dans laquelle il mériterait de croquer à belles dents. Mais, sur ce coup-là, son destin dépend d'un bras de fer auquel il ne participe pas.