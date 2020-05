Un ministre PS pourfend les siens sur les dividendes

Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, le ministre de l'Économie du Canton de Neuchâtel. Dans un mail (envoyé à 1h48 du matin!) que nous nous sommes procuré, Jean-Nath Karakash implore - ou sermonne, c'est selon - les cinq sénateurs de l'arc jurassien. Ils ne doivent surtout pas interdire le versement de dividendes aux entreprises qui font appel au chômage technique. Selon lui, si cette mesure passe, ce sont plus de 2500 emplois qui passeront à la trappe, et ce rien que pour le canton de Neuchâtel. Là où toute cette affaire est cocasse, c'est qu'il s'agit d'un ministre socialiste. Or, si ce projet est passé au National, c'est parce que la gauche l'a soutenu massivement. Pour les élus PS, il n'est pas acceptable qu'une entreprise qui recourt à un soutien de l'État verse dans le même temps de l'argent à ses actionnaires.

Mais pour Jean-Nath Karakash les choses ne sont pas si simples. Il rappelle tout d'abord que le chômage technique n’est pas une mesure en faveur des entreprises, mais une mesure de protection en faveur des employés les moins qualifiés. «Ça n’a rien d’évident de convaincre les entreprises de recourir à la réduction des horaires de travail (RHT) plutôt que de licencier. Évidemment, de loin on pourrait se dire que les entreprises devraient être contentes de pouvoir se décharger temporairement des salaires de leurs employés désœuvrés sans perdre de compétences précieuses pour elles. Mais ce raisonnement ne vaut pas pour les petites mains.»

Et le ministre de prévenir: «Aucune grande entreprise ne choisira de renoncer aux dividendes pour obtenir la RHT. Elles se contenteront de licencier des volumes importants de personnes peu qualifiées, quitte à les réengager dans quelques mois, peut-être même à «prix réduit», peut-être même outre-frontière.» Le socialiste a fait son compte. Pour Neuchâtel, si cette mesure passe, il s'attend à 1200 licenciements dans l’horlogerie, jusqu’à 800 dans les groupes internationaux qui ont des unités de production dans son canton et environ 500 entre les secteurs de la vente et de la construction. «Cela pourrait amener le canton à un taux de chômage de près de 10% cet été déjà.» Et de lancer aux sénateurs: est-ce bien le but recherché?

Sa conclusion prend même des allures menaçantes: «Ne prenez pas le risque de jouer aux apprentis sorciers, ne prenez pas le risque de changer les règles du jeu fixées dans la loi au détriment des entreprises, ne prenez pas le risque de provoquer le licenciement de milliers de personnes peu qualifiées qui se retrouveront sans perspectives!»

Jean-Nath Karakash sera-t-il entendu? L'objet sera débattu ce mercredi en fin d'après-midi devant le Conseil des États.