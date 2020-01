Les Lions respirent la santé, mais tiennent-ils la forme?

Le basket suisse n’a pas encore adopté le culte du Boxing Day. Mais il n’aura pas marqué de vraie trêve pendant ces Fêtes. Les Lions de Genève peuvent témoigner. Victoire à Massagno le 21 décembre, succès en SBL Cup contre Riviera le 27 et voilà que, dimanche après-midi, se présente déjà ce match contre Union Neuchâtel, avec la deuxième place du championnat pour enjeu. Un rythme normal à harmoniser avec des circonstances exceptionnelles, a priori festives ou tout du moins astreignantes: plusieurs joueurs ont effectué de brefs allers-retours outre-Atlantique, afin d’y retrouver leurs proches. Alors dans quelles dispositions les troupes d’Adnan Chuck aborderont-elles 2020?

La question ne semble pas tarauder Souheil Sayegh, le docteur historique des Lions. Les excès éventuels? Aucune feuille de route n’a été distribuée: «Ça se passe à la confiance. Les joueurs sont pros dans leur mentalité et ils savent que s’ils font vraiment des excès, ils le paieront trop cher derrière, explique le médecin du sport. Ils sont dans une dynamique de compétition, ils savent que cela peut laisser des traces, même si on parle d’athlètes entre 20 et 30 ans, qui récupèrent bien.»

«Liens étroits entre nous»

Davantage qu’une raclette, le foie gras ou quelques bulles en famille, la hantise du docteur, c’est l’étourderie qui «peut bousiller un bout de carrière». Il y a les drogues récréatives («c’est devenu très marginal») ou le cachet maudit: «Que ce soit pour un mal de tête du 1er janvier, un rhume ou une petite toux, ils doivent nous envoyer la photo du médicament avant de le prendre», rappelle Souheil Sayegh, qui collabore avec les Lions depuis les débuts, en 2010. Avec les deux physios de l’Hôpital de la Tour, Nicolas Le Coroller et Giacomo Hochkofler, ils œuvrent aussi auprès de l’équipe de Suisse. Un staff auquel s’ajoutent le masseur thérapeutique Jean-Baptiste Clergeot et le préparateur physique Mike Bader, lui aussi à bord depuis 2010.

«Il y a des liens étroits entre nous et dans le domaine médical, je crois que nous avons ce qui se fait de mieux en Suisse», se félicite Imad Fattal. Le président des Lions, qui n’a aucun blessé à déplorer à l’exception de Marin Bavcevic, victime d’une rupture du biceps, a offert de bon cœur cinq jours pleins de liberté à ses joueurs, qui ont repris l’entraînement jeudi. «Entre août et mi-juin, c’est la seule fois où on peut le faire, souligne le patron. Alors on est content qu’ils aient cette bouffée d’air frais.» Dans la foulée et au rebond, il prévient: «On ne pourra pas se permettre de reprendre tranquillement, ce match contre Neuchâtel est important.»

L’entraîneur pourra a priori compter sur un groupe vaillant, pour une bonne année en bonne santé. «À part Bavcevic, c’est incroyable, on n’a rien à faire, j’ai honte, plaisante Souheil Sayegh. Certaines saisons, on est débordé par les blessures et là, je touche du bois, on n’a aucun pépin.» Le docteur, par ailleurs conseiller municipal, décrit le basket comme «peu traumatisant», par rapport à ce que connaissent les skieurs ou les rugbymen – il suit ceux du Servette RC. «Le fait que les basketteurs soient grands ne change rien de particulier. Il y a des impacts, des chutes, mais ils savent tomber. Après, je dirais plutôt que c’est une histoire de fatalité.»

Cercle vertueux

Les entorses de la cheville et les soucis de genoux sont les pathologies les plus répandues sur les parquets. Les Lions sont pour l’heure épargnés et cela déclenche un cercle vertueux. «Le fait de ne pas avoir de blessés permet de mieux gérer la rotation, de mieux doser les charges en accord avec l’entraîneur, expose Souheil Sayegh. Lorsqu’il y a un ou des absents, avec les effectifs que nous avons en Suisse, cela peut vite peser sur les autres.»

Le médecin souligne «l’importance de la communication». Parce qu’il existe aussi des usures insondables, ces blessures invisibles que les hommes connaissent bien mais ne montrent pas toujours. «On encourage les joueurs à nous faire part de leurs soucis, leurs faiblesses, dit Souheil Sayegh. S’il s’agit d’un bulletin médical, je le partagerai avec l’employeur. Mais si le garçon vient de se faire poser par sa copine ou si sa fille souffre d’une gastro, je ne le dirai pas forcément au staff ou au président. De toute façon, cela se passe en concertation avec le joueur.» Une concertation qui, doublée d’un travail efficace et d’une bonne étoile, permet aux Lions de péter la santé. Quant à la forme, c’est à voir dimanche contre Union Neuchâtel.