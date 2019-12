Kriechmayr s'impose dans la brume de Val Gardena

Vincent Kriechmayr a remporté vendredi le Super G de Coupe du Monde de Val Gardena (Italie), très perturbé par le brouillard. La course a été interrompue à deux reprises, d'abord pendant 40 minutes puis pendant près d'une heure et demie, du fait de la mauvaise visibilité.

«Je suis heureux et fier de mon ski aujourd'hui», a déclaré l'Autrichien à la «Rai» alors qu'il attendait encore de savoir si sa première place serait provisoire ou définitive. Une victoire me donnerait bien sûr beaucoup de confiance pour la descente. C'est une course de légende, avec des caractéristiques qui me plaisent, des sauts et beaucoup de difficultés», a-t-il ajouté.

Vincent Kriechmayr a devancé le Norvégien Kjetil Jansrud de cinq centièmes de seconde et l'Allemand Thomas Dressen de 22 centièmes. Du côté helvétique, Mauro Caviezel échoue au pied du podium, à la quatrième place, pour 3 centièmes, alors qu'il détenait le meilleur temps au moment de la première interruption.

Beat Feuz a lui terminé au 9e rang, à 55 centièmes de Kriechmayr, alors que les autres Helvètes sont plus loin: Gino Caviezel (14e), Stefan Rogentin (19e), Marco Odermatt (24e), Gilles Roulin (41e), Thomas Tumler (42e) et Carlo Janka (45e).